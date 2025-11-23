Reducerea consumului de combustibil rămâne una dintre cele mai eficiente modalități prin care șoferii pot economisi bani, pot prelungi durata de viață a mașinii și pot contribui la protejarea mediului.

Experții atrag atenția că, printr-un stil de condus responsabil și o întreținere adecvată, consumul poate fi redus cu 10 până la 30%.

În contextul actual în care prețurile benzinei și motorinei au crescut brusc în România, alimentate și de temerile privind situația Lukoil, atenția la detalii și adoptarea unor obiceiuri simple pot face diferența.

În cele ce urmează, am reunit cele mai importante recomandări ale specialiștilor pentru șoferii care își doresc să optimizeze eficiența fiecărei deplasări.

Un motor rece consumă semnificativ mai mult în primele minute de funcționare, indiferent de anotimp. Motoarele moderne nu mai au nevoie de perioade îndelungate de ralanti pentru a ajunge la temperatura optimă, ba chiar o încălzire statică duce la consum inutil și uzură prematură.

Motorul se încălzește cel mai eficient în mers ușor, de aceea, în primele minute, ar trebui adoptat un stil de condus calm, fără accelerații puternice.

Drumurile foarte scurte, sub 5 kilometri, sunt cele mai costisitoare din punct de vedere al consumului, mai ales iarna, când lichidele și componentele sunt reci, iar efortul motorului crește.

În astfel de situații, dacă este posibil, mersul pe jos, bicicleta sau transportul alternativ sunt soluții eficiente, care reduc atât cheltuielile, cât și emisiile poluante.

Viteza are unul dintre cele mai mari roluri în creșterea consumului. Pe autostradă, diferența dintre 110 și 130 km/h poate părea mică în ceea ce privește timpul de călătorie, dar înseamnă o creștere considerabilă a rezistenței aerodinamice și, implicit, a consumului.

Specialiștii subliniază faptul că viteza constantă este mult mai eficientă decât alternarea bruscă între accelerații și frânări, un obicei frecvent în traficul urban sau în zonele cu trafic intens.

Un stil calm nu doar reduce consumul, ci și crește confortul pasagerilor, îmbunătățește siguranța și reduce riscul de accidente.

În plus, menținerea unei viteze moderate oferă șoferului mai mult timp de reacție, reducând situațiile de frânare puternică, care consumă combustibil și uzează componentele mașinii.

Turația motorului joacă un rol esențial în eficiența consumului. Conducerea în trepte inferioare la viteze ridicate sau accelerarea puternică la turații mari duce la un consum disproporționat.

În schimb, schimbarea treptelor la timp – de regulă în jur de 2.000 rpm pentru motoarele turbo moderne – poate aduce economii semnificative.

Un alt element crucial este folosirea frânei de motor. Când ridici piciorul de pe accelerație, mașinile moderne reduc alimentarea cu carburant, ceea ce înseamnă un consum aproape zero în fazele de decelerare.

În schimb, mersul cu mașina la vale scoasă din viteză, nu doar că nu economisește carburant, dar și afectează controlul asupra vehiculului, crescând riscul unui accident. Folosește o treaptă de viteză inferioară și nu mai accelera!

Anvelopele sunt unul dintre cei mai importanți factori care influențează consumul. O presiune scăzută mărește rezistența la rulare, forțând motorul să depună mai mult efort. Rezultatul: consum mai mare și o uzură accelerată a cauciucurilor.

Presiunea optimă este cea recomandată de producător și se regăsește în manual, pe ușa șoferului sau pe capacul rezervorului. Șoferii care pleacă în concedii cu mașina încărcată pot crește presiunea cu 0,2–0,3 bari pentru a îmbunătăți stabilitatea și a reduce efortul motorului.

În plus, alegerea unor anvelope cu rezistență redusă la rulare poate aduce economii pe termen lung.

Mai mult, când vine frigul, este bine să crești presiunea în anvelope cu circa 0,2 bari. Scăderea de temperatură va cauza o scădere a presiunii din pneuri pe măsură ce aerul din interior se contractă.

Greutatea suplimentară este un dușman invizibil al consumului. Orice obiect uitat în portbagaj, mai ales cele grele – unelte, bidoane, echipamente sportive – contribuie la creșterea consumului.

Suporturile de biciclete, cutiile de portbagaj sau portbagajele pe plafon compromit aerodinamica mașinii și pot duce la majorări consistente ale consumului, de până la 15–20%.

În oraș, unde accelerările sunt frecvente, impactul greutății suplimentare este și mai mare, pentru că mașina trebuie să învingă inerția la fiecare plecare de pe loc.

Aerodinamica este esențială mai ales la viteze mari. Geamurile deschise sau trapa ridicată generează turbulențe care obligă motorul să „muncească” mai mult pentru a împinge mașina prin aer.

Diferențele pot părea mici pe termen scurt, dar la 100–130 km/h consumul poate crește cu câteva procente bune.

Dacă este foarte cald, aerul condiționat este mai eficient decât geamurile complet coborâte, însă folosit moderat. O diferență de temperatură exagerată între interior și exterior crește solicitarea sistemului de climatizare și, implicit, consumul.

Pilotul automat ajută la menținerea unei viteze constante pe autostradă, eliminând micile variații care, în timp, cresc consumul.

Sistemele Start/Stop reduc consumul în situațiile de staționare prelungită, iar tehnologia modernă permite reporniri rapide, fără impact negativ asupra motorului.

În plus, GPS-ul poate fi un aliat important al economiei: te ajută să eviți blocajele, drumurile închise, lucrările rutiere sau zonele cu semafoare lungi, toate fiind factori care duc la consum suplimentar.

Orice dispozitiv electric suplimentar consumă energie, iar energia vine din carburant. Aerul condiționat poate crește consumul cu cu până la 2 litri/100 km, în funcție de mașină, temperatură și stilul de condus.

Pe timp de vară, este recomandat ca înainte de pornirea AC-ului să fie deschise geamurile câteva secunde, pentru evacuarea aerului fierbinte. Apoi, climatizarea poate fi menținută la o temperatură moderată, nu la valori extreme. Specialiștii recomandă o diferență de maxim 4-5 grade față de temperatura exterioară.

La fel, utilizarea dezaburirii, încălzirii în scaune sau a altor funcții electrice ar trebui limitată la strictul necesar.

Un motor întreținut corespunzător este mai eficient, mai silențios și mai economic. Filtrele de aer și combustibil murdare determină motorul să funcționeze ineficient, ceea ce duce la consum mai mare. Uleiul vechi sau de slabă calitate mărește frecările interne și crește necesarul de carburant.

Specialiștii recomandă ca reviziile să fie făcute la timp, iar piesele consumabile – ulei, filtre, bujii – să fie schimbate conform specificațiilor producătorului. Chiar și o simplă curățare a filtrului de aer poate reduce consumul cu câteva procente.

Staționarea cu motorul pornit este una dintre cele mai mari pierderi de carburant. La ralanti, consumul poate ajunge până la 3,8 litri pe oră, în funcție de motorizare. Dacă pauza durează mai mult de un minut, este mult mai eficient să oprești motorul.

La barieră, în parcări, în fața școlii sau acasă, oprirea motorului reduce consumul și scoate mai puține emisii. În traficul urban, pentru mașinile care nu sunt dotate cu funcția Start/Stop, decizia depinde de durata staționării, însă la perioade mai lungi oprirea motorului este întotdeauna avantajoasă.