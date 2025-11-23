Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 stabilește principiul de bază: șoferul poate folosi semnalul sonor doar atunci când este necesar pentru evitarea unui pericol. Tot legislația stabilește că semnalul sonor trebuie folosit astfel încât să nu provoace manevre bruște sau periculoase altor șoferi.

Claxonul nu poate înlocui semnalizarea, nu poate fi folosit pentru grăbirea traficului și nu este un instrument pentru „negocieri” la volan.

În zonele în care există indicatorul „Claxonarea interzisă”, folosirea semnalului sonor este complet interzisă, indiferent de situație, cu excepția cazurilor de urgență.

Regulamentul permite folosirea claxonului în următoarele împrejurări: poți claxona dacă un pieton traversează neașteptat, dacă un vehicul intră pe banda ta fără să se asigure sau dacă un alt participant la trafic nu te vede și există risc real de coliziune.

Semnalul sonor este permis și în afara localității, în condițiile în care depășirea presupune avertizarea conducătorului depășit.

În restul situațiilor, folosirea claxonului nu este justificată, chiar dacă traficul este aglomerat sau un alt șofer se mișcă prea încet. Claxonarea folosită pentru nerăbdare, supărare sau presiune asupra celorlalți nu este considerată motiv legal.

Legea interzice folosirea claxonului în zone cu restricție, cum sunt spitalele, școlile, lăcașurile de cult sau zonele rezidențiale marcate corespunzător. De asemenea, este interzis să claxonezi pentru a saluta, a elibera banda, a exprima nemulțumiri sau pentru a intimida alți șoferi.

Claxonul nu poate fi folosit atunci când vehiculul este oprit, cu excepția cazurilor de pericol sau urgență. Nu este permisă nici folosirea repetată sau prelungită a semnalului sonor, deoarece acest comportament este considerat abuziv și intră sub incidența sancțiunilor contravenționale.

Punctul de amendă în 2025 are valoarea de 202,5 lei, iar clasa a II-a înseamnă patru puncte-amendă. Prin urmare, folosirea nejustificată a claxonului, claxonarea în zone unde semnalul este interzis sau utilizarea abuzivă a semnalului sonor se sancționează cu amendă de 810 lei.

Aceasta este valoarea aplicată atunci când gestul nu face parte dintr-un comportament agresiv mai amplu. Dacă repetarea claxonului, durata semnalului sau intenția șoferului indică un comportament agresiv, sancțiunea devine mai severă.

În astfel de cazuri se aplică prevederile pentru conduită agresivă, care intră în clasa a III-a de sancțiuni. Această clasă presupune între șase și opt puncte-amendă, adică o amendă cuprinsă între 1.215 lei și 1.620 lei, în funcție de situația concretă.

Atunci când comportamentul agresiv este considerat grav, amenda se aplică potrivit clasei a IV-a, adică între nouă și douăzeci de puncte-amendă, ceea ce înseamnă valori cuprinse între 1.822,5 lei și 4.050 lei.