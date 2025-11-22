Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române atenționează că, în județele Giurgiu, Olt și Teleorman, ceața reduce vizibilitatea pe drumuri la sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă, să mărească distanța de siguranță, să utilizeze corect luminile autovehiculelor și să evite frânările bruște sau manevrele periculoase.

Pietonii trebuie să fie deosebit de atenți, să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate și numai după ce s-au asigurat că sunt văzuți de șoferi. De asemenea, li se recomandă să evite, pe cât posibil, deplasarea pe drumurile publice pe timp de noapte în condiții de vizibilitate redusă.

Meteorologii au emis o informare valabilă de sâmbătă dimineață până luni dimineață, anunțând ploi în majoritatea regiunilor, ninsori la munte și intensificări ale vântului, alături de o răcire semnificativă a vremii.

În intervalul 22 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 10, se așteaptă precipitații în cea mai mare parte a țării, cu acumulări de 20–30 l/mp în special în nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și vestul Carpaților Meridionali, iar izolat cantitățile vor depăși 40 l/mp.

De sâmbătă noaptea, în Câmpia de Vest, Transilvania și nord-vestul Moldovei, precipitațiile vor fi inițial sub formă de lapoviță și ninsoare, iar izolat se va forma polei, urmate de ninsoare slabă. La munte, ninsorile vor predomina treptat, iar pe creste se va depune strat de zăpadă.

Meteorologii anunță intensificări ale vântului, cu rafale de 45–50 km/h pe parcursul zilei de sâmbătă în regiunile sud-estice, fenomen ce va continua pe timpul nopții și în nord-vestul și centrul țării. În zona înaltă a Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși 80–90 km/h. Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, iar duminică, răcirea se va extinde și în restul țării, cu temperaturi minime negative așteptate în special în jumătatea vestică.

Meteorologii au emis un Cod galben valabil de sâmbătă, ora 10, până duminică, ora 10. În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu se vor înregistra precipitații inițial sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat, în special seara și noaptea, în lapoviță și ninsoare. Se estimează acumulări de apă de 25–30 l/mp și, izolat, de peste 40 l/mp.

Un bărbat de 57 de ani, din Breaza, județul Prahova, a fost prins circulând pe contrasens pe Autostrada A3 București – Ploiești. Imaginile cu șoferul au apărut vineri în spațiul public, iar polițiștii Brigăzii Autostrăzi au demarat verificări.

În urma investigațiilor, bărbatul a fost identificat și sancționat cu o amendă de 1.822,5 lei. Totodată, i s-a reținut permisul de conducere pentru suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 120 de zile.