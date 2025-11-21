Centrul INFOTRAFIC al Poliţiei Române a anunţat că pe autostrăzile A0, A1 Bucureşti–Piteşti, A2 Bucureşti–Constanţa, A3 Bucureşti–Ploieşti şi A7 Buzău–Focşani, precum şi în Bucureşti, şoferii întâmpină condiţii de ceaţă. De asemenea, pe numeroase drumuri din judeţele Brăila, Buzău, Bacău, Botoşani, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Neamţ, Iaşi, Ilfov, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, Teleorman şi Tulcea, vizibilitatea este diminuată, în unele zone coborând sub 200 de metri şi, izolat, chiar sub 50 de metri.

Poliţiştii îi sfătuiesc pe conducătorii auto să circule cu viteză redusă, să utilizeze corect luminile maşinii, să evite manevrele de depăşire atunci când vizibilitatea este scăzută şi să păstreze o distanţă de siguranţă mai mare faţă de vehiculul din faţă.

Reprezentanţii Centrului Infotrafic au transmis că pietonii ar trebui să fie mai atenţi, să traverseze doar pe trecerile marcate şi semnalizate şi numai după ce se asigură că şoferii le-au observat intenţia. Aceştia mai recomandă evitarea deplasării pe partea carosabilă atunci când vizibilitatea este redusă.

Meteorologii au anunţat vineri că, în perioada următoare, temperaturile se vor menţine peste media normală, inclusiv în prima săptămână din decembrie, urmând ca apoi să revină în jurul valorilor obişnuite. Prognoza se referă la intervalul 24 noiembrie – 22 decembrie.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Temperaturile vor fi mai ridicate decât valorile normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, cu un ușor plus termic mai pronunțat în sud-est.

Precipitațiile vor depăși media obișnuită în regiunile vestice și sud-vestice, iar în restul țării se vor menține aproape de normal.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Valorile medii ale temperaturii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în majoritatea regiunilor.

Precipitațiile vor fi apropiate de media normală în sud, în timp ce în restul țării, mai ales în vest și nord-vest, se estimează un deficit ușor.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Temperatura medie va fi în general apropiată de valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Precipitațiile vor fi deficitare în nord-vest, iar în rest vor rămâne în limite apropiate de normal.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025