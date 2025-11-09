”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (19:45), ceaţa reduce vizibilitatea în trafic sub 150 de metri pe mai multe tronsoane de pe Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti şi pe Autostrada A7 Ploieşti – Buzău”, se arată într-un comunicat de presă.

Din cauza ceții, vizibilitatea pe drumurile din județele Constanța, Iași, Tulcea și Vaslui este redusă, sub 200 de metri, iar izolat scade chiar sub 50 de metri.

Poliția Română recomandă șoferilor să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare între vehicule, să utilizeze corect luminile și să evite oprirea pe benzile de circulație sau pe banda de urgență.

În condiții de ceață, șoferii trebuie să ia mai multe măsuri pentru a circula în siguranță:

Reducerea vitezei – adaptarea vitezei la vizibilitatea redusă pentru a putea opri în siguranță la timp. Păstrarea distanței de siguranță – creșterea distanței față de vehiculul din față pentru a evita coliziunile. Folosirea luminilor corespunzătoare – Luminile de întâlnire (scurte) pentru vizibilitate.

Lumini de ceață dacă vizibilitatea este foarte redusă.

Evitarea folosirii luminilor de drum (lungi), deoarece pot reflecta în ceață și reduce vizibilitatea. Evitarea schimbărilor bruște de bandă – pentru a preveni accidentele în condiții de vizibilitate scăzută. Evitați oprirea pe banda de circulație – dacă opriți, faceți-o într-un loc sigur, cum ar fi parcarea sau spațiile special amenajate. Semnalizare suplimentară – folosirea semnalizatorului de avarie dacă vizibilitatea este foarte redusă și opriți în siguranță. Concentrare sporită – fiți foarte atenți la drum, marcaje și vehiculele din jur.