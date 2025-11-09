Datele oficiale arată că România rămâne una dintre cele mai periculoase țări din Uniunea Europeană în privința circulației rutiere. Dintre cele aproximativ 19.800 de persoane decedate anul trecut în accidente rutiere în UE, circa 1.500 au pierit pe șoselele din România, potrivit Comisiei Europene. Deși numărul de victime din 2024 a scăzut ușor, cu 3% față de 2023, când au murit 1.545 de oameni, bilanțul rămâne unul extrem de îngrijorător. În primele șase luni ale acestui an, peste 500 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere pe drumurile naționale.

”În primele 6 luni din anul 2025, la nivel național s-au înregistrat 1.712 accidente soldate cu decesul a 549 de persoane și rănirea gravă a altor 1.349”, precizează reprezentanții Poliției Române.

Potrivit Poliției Române, principalele cauze ale accidentelor rutiere grave sunt indisciplina pietonilor, depășirea vitezei legale, neacordarea priorității de trecere vehiculelor, comportamentul nesigur al bicicliștilor și neacordarea priorității pietonilor.

Datele centralizate arată că patru drumuri din țară sunt considerate „șosele ale morții”, unde s-au înregistrat cele mai multe victime. La nivel național, se produc zilnic până la 10 accidente grave de circulație.

DN 6 – 36 de accidente grave: 23 morți și 24 răniți grav

DN 2 – 35 de accidente grave: 14 morți și 28 răniți grav

DN 1 – 32 de accidente grave: 24 morți și 12 răniți grav

DN 7 – 19 accidente grave: 8 morți și 14 răniți grav

Cel mai periculos drum național din România este DN6, cu o lungime de 640 de kilometri, care leagă București de Timișoara și traversează orașe precum Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș și Lugoj, potrivit promotor.ro.

DN2 pornește din București și ajunge la punctul de frontieră Siret, spre Ucraina, având aproximativ 450 de kilometri și trecând prin Urziceni, Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani, Adjud, Bacău, Roman, Fălticeni și Suceava.

DN1 leagă Capitala de nord-vestul țării, până la granița cu Ungaria, măsurând tot circa 640 de kilometri și traversând orașe precum Ploiești, Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Cluj-Napoca și Oradea.