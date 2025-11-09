Venitul net mediu echivalent. Multe familii au fost nevoite să-și reducă cheltuielile, continuând să calculeze atent fiecare bănuț, chiar dacă inflația se apropie de ținta de 2% stabilită de BCE.

Un indicator util pentru evaluarea veniturilor gospodăriilor este „venitul net mediu echivalent”, care reprezintă venitul mediu pe persoană, ajustat în funcție de dimensiunea familiei și după deducerea impozitelor.

În 2024, venitul mediu echivalent în 34 de țări europene variază de la 3075 EUR în Albania la 50799 EUR în Luxemburg, notează Euronews.

În Uniunea Europeană, Bulgaria înregistrează cel mai scăzut venit net mediu echivalent, de 7.811 EUR, în timp ce media UE se ridică la 21.582 EUR. La polul opus, Elveția, Norvegia și Luxemburg conduc clasamentul, urmate de Danemarca, Austria, Irlanda, Țările de Jos și Belgia, cu venituri între 30.000 și 35.000 EUR. Finlanda, Germania, Suedia și Franța se situează, de asemenea, peste media europeană.

La coada clasamentului se află Macedonia de Nord, Turcia și Muntenegru, iar în UE, Ungaria, România și Bulgaria raportează venituri sub 10.000 EUR.

Datele arată o divizare clară: statele din Europa de Vest și de Nord au cele mai ridicate venituri medii, în timp ce țările din sud și est rămân în urmă.

Diferența dintre Luxemburg și Bulgaria depășește 40.000 EUR. Potrivit Giuliei De Lazzari, economist la Organizația Internațională a Muncii (OIM), decalajul se explică prin diferențele de productivitate și structura industrială a fiecărei țări.

„O productivitate mai ridicată permite țărilor să susțină salarii mai mari”, a declarat ea pentru Euronews Business.

Țările cu sectoare economice de înaltă valoare — cum sunt finanțele, tehnologia informației sau industria prelucrătoare avansată — oferă, în general, salarii mai mari, în timp ce statele dependente de agricultură sau servicii de bază au venituri mai mici.

Când veniturile se ajustează în funcție de standardul puterii de cumpărare (PPS) — care compară cât se poate cumpăra cu aceeași sumă în diferite țări — diferențele se atenuează, dar rămân semnificative. Venitul net mediu echivalent variază de la 5.098 PPS în Albania la 37.781 PPS în Luxemburg, media UE fiind de 21.245 PPS. Ungaria, cu 11.199 PPS, înregistrează cel mai scăzut nivel dintre statele membre.

Diferența dintre cea mai mică și cea mai mare valoare din UE este de aproximativ 26.500 PPS, comparativ cu aproape 43.000 EUR în termeni nominali. Țări precum Polonia, România și Bulgaria înregistrează performanțe mult mai bune când veniturile sunt exprimate în PPS decât în termeni nominali.

Dintre marile economii ale UE, Germania și Franța se situează peste medie, în timp ce Italia și Spania rămân puțin sub aceasta.