Ajutorul pentru încălzirea locuinței este destinat familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, pentru a le acoperi integral sau parțial costurile din perioada rece, 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026.

„Familiile şi persoanele cu venituri mici pot depune cereri pentru ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie. Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026. Suplimentul pentru energie se oferă lunar, pe tot parcursul anului”, a transmis, sâmbătă, Florin Manole.

Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), pot solicita acest sprijin:

familiile care au venit mediu net lunar de până la 1.386 lei pe persoană,

persoanele singure care au venit net de cel mult 2.053 lei pe lună.

Ajutorul se acordă pe baza unei cereri-declarații pe propria răspundere, care trebuie depusă la primăria localității de domiciliu. Formularele pot fi obținute direct de la sediul primăriei sau descărcate de pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială.

Sprijinul se acordă în baza dispoziției primarului, după verificarea datelor privind veniturile și bunurile deținute de solicitant.

„Ajutorul pentru încălzirea locuinţei este acordat în baza dispoziţiei primarului şi se adresează familiilor sau persoanelor singure fără alte bunuri ori proprietăţi, conform cererii, care au venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană pentru familie sau până la 2.053 lei pentru persoana singură. Ca şi în anii anteriori, cererea-declaraţie pe propria răspundere se completează şi se depunela primăria primăria localităţii pe raza careia se află locuinţa solicitantului.Formularele pot fi obţinute de la sediul şi site-ul primărieisau de pe site-ul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială / al municipiului Bucureşti”, a precizat ANPIS, într-un comunicat de presă.

Pe lângă ajutorul de încălzire, persoanele vulnerabile pot beneficia de suplimentul pentru energie, un sprijin financiar acordat lunar, pe tot parcursul anului, indiferent de sezon. Acesta acoperă o parte din costurile pentru energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi sau petrolieri.

Ministrul Florin Manole a precizat că ambele forme de sprijin — ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie — au scopul de a proteja categoriile sociale aflate în dificultate.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va efectua plățile în luna decembrie 2025, prin intermediul agențiilor teritoriale. În sezonul rece anterior, ANPIS a procesat aproximativ 2 milioane de ajutoare și suplimente, în valoare totală de 1,03 miliarde lei.

Cele mai multe ajutoare au fost acordate pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri – peste 1,5 milioane de cazuri, urmate de gaze naturale, energie electrică și energie termică.

Pe parcursul ultimilor patru ani (2021–2024), peste 6,7 milioane de ajutoare și suplimente energetice au fost acordate la nivel național, suma totală depășind 3,6 miliarde lei.