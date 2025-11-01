Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat, la data de 28 octombrie, un proiect de Ordonanță de Urgență prin care propune extinderea valabilității facilităților de transport pentru pensionari, veterani și văduve de război până la 31 decembrie 2026.

Documentul aflat în dezbatere prevede menținerea acelorași condiții de acordare existente în prezent, fără modificări majore asupra modului de aplicare. Conform notei de fundamentare, scopul actului normativ este acela de a preveni o întrerupere a sprijinului acordat acestor beneficiari, în lipsa unei noi reglementări.

„Neadoptarea în regim de urgență a prezentului proiect de act normativ va conduce la imposibilitatea asigurării facilităților la transport a beneficiarilor”, se menționează în textul propunerii legislative.

Această precizare sugerează că autoritățile consideră necesară adoptarea rapidă a documentului pentru a evita eventuale perioade fără acoperire legală în anul viitor.

În momentul de față, pensionarii și celelalte categorii beneficiare au dreptul la transport gratuit sau redus cu 50% în baza legislației aflate în vigoare până la 31 decembrie 2025. Odată cu expirarea acestei prevederi, fără o nouă ordonanță, facilitățile ar înceta automat.

Vezi aici proiectul.

Sistemul prin care aceste beneficii sunt acordate este gestionat de instituțiile de pensii, care eliberează tichete sau taloane speciale. Cu ajutorul acestora, beneficiarii pot achiziționa bilete la transport feroviar sau rutier intern, doar de la operatorii autorizați de stat.

În mod concret, pensionarii primesc tichete care le oferă reduceri de 50% din valoarea biletului de călătorie, în timp ce veteranii și văduvele de război au dreptul la transport gratuit. Aceste facilități acoperă călătoriile în interiorul României și sunt utilizate, de regulă, pentru deplasări la medic, la rude sau în alte scopuri personale.

Ministerul Transporturilor a anunțat că lucrează, împreună cu alte instituții, la identificarea unei soluții moderne de monitorizare electronică a acestor călătorii. Obiectivul este digitalizarea sistemului, astfel încât verificarea utilizării facilităților să se poată realiza automat și în timp real.

Potrivit documentului publicat, în funcție de rezultatele discuțiilor interinstituționale, în cursul anului 2026 ar putea fi propuse modificări legislative care să introducă un sistem electronic de evidență.

Deși ideea digitalizării sistemului de tichete este discutată de mai mult timp, autoritățile s-au confruntat cu mai multe obstacole tehnice. Inițial, a fost analizată posibilitatea utilizării cardului național de sănătate pentru stocarea informațiilor referitoare la călătoriile efectuate de beneficiari.

Această soluție s-a dovedit însă impracticabilă din mai multe motive:

În primul rând, cardul de sănătate nu dispune de o partiție tehnică destinată altor funcționalități decât cele medicale.

În al doilea rând, nu toți pensionarii, veteranii sau văduvele de război dețin un astfel de card activ.

În plus, infrastructura tehnică necesară pentru citirea și actualizarea datelor de transport nu este încă disponibilă în rețeaua operatorilor.

Din aceste motive, Ministerul a optat pentru prelungirea sistemului actual pe bază de tichete tipărite, considerând că acesta reprezintă, în prezent, cea mai sigură modalitate de a asigura continuitatea facilităților.

Pentru mulți pensionari și veterani, posibilitatea de a călători gratuit sau cu reducere reprezintă nu doar un sprijin financiar, ci și o modalitate de a rămâne activi și conectați social. În lipsa acestor facilități, numeroși beneficiari ar fi puși în dificultate atunci când trebuie să se deplaseze către spitale, servicii publice sau rude aflate în alte localități.

Măsura are, totodată, o valoare simbolică. Continuarea acordării gratuităților și reducerilor de transport este văzută ca o formă de recunoaștere a contribuției veteranilor și văduvelor de război, dar și ca o manifestare de respect față de generațiile vârstnice.

Potrivit autorităților, prelungirea acestor facilități până la sfârșitul anului 2026 nu presupune modificări semnificative de buget, întrucât cheltuielile aferente pot fi acoperite din fondurile deja prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor și din sumele alocate instituțiilor de pensii pentru aceste scopuri.

Proiectul de ordonanță rămâne, în prezent, în faza de consultare publică, iar observațiile pot fi transmise către minister în perioada următoare. Dacă va fi adoptat, actul normativ va intra în vigoare la începutul anului 2026, asigurând continuitatea unui sprijin considerat esențial pentru zeci de mii de beneficiari din întreaga țară.