Aflat la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, ministrul Ionuț Moșteanu a reiterat joi, 30 octombrie, că modificarea prezenței americane în România este parte dintr-o strategie anunțată de Washington încă din februarie.

Ministrul a spus că nu este vorba despre o retragere a trupelor SUA, ci despre o redimensionare a acestora, în contextul în care Alianța Nord-Atlantică și-a întărit poziția pe flancul estic.

„Nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor”, a spus Moșteanu.

Oficialul s-a aflat la Sibiu pentru o întâlnire cu ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin. Vizita a inclus discuții bilaterale și deplasarea la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” de la Cincu, unde sunt dislocate forțe NATO.

Ministerul Apărării Naționale a amintit că Franța deține rolul de națiune-cadru pentru Grupul de Luptă al NATO din România, format în 2022, care reunește aproximativ 1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania. Potrivit instituției, această structură reprezintă un angajament clar al Alianței pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.

„Franța este națiune-cadru pentru Grupul de Luptă al NATO (Forward Land Forces Battle Group – FLF BG) din România. Constituit în anul 2022, cu aprobarea Parlamentului României, grupul reunește aproximativ 1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania, reprezentând angajamentul ferm al Alianței Nord-Atlantice pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre”, a transmis MApN.

Ministerul Apărării a transmis miercuri că decizia SUA de a redimensiona forțele desfășurate în Europa este rezultatul noilor priorități strategice ale administrației americane. Acestea țin cont de consolidarea prezenței NATO în regiune, ceea ce permite Washingtonului să își ajusteze efectivele fără a diminua nivelul de securitate.

Instituția a explicat că schimbarea vizează o brigadă care desfășura rotații în mai multe state NATO, inclusiv în România, la baza de la Mihail Kogălniceanu. Aproximativ o mie de militari americani vor continua să fie dislocați pe teritoriul României, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și la menținerea angajamentului Statelor Unite față de securitatea regională.

„Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune. Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională” a transmis, miercuri, MApN.

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că angajamentul american față de România rămâne deplin. El a subliniat că România este un aliat de încredere și un partener strategic important pentru securitatea europeană.

Diplomatul american a menționat că prezența militară a SUA în România și sprijinul pentru operațiunea „Eastern Sentry” vor continua. El a afirmat că, în cei peste 20 de ani de apartenență la NATO, România a demonstrat o contribuție constantă la obiectivele comune de apărare și că parteneriatul dintre cele două țări este „mai puternic ca niciodată”.