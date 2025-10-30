Aflat la Gorj, Sorin Grindeanu a comentat posibilitatea ca PSD să depună o moțiune de cenzură în cazul în care proiectul privind pensiile magistraților va fi respins din nou de Curtea Constituțională. El a subliniat că guvernarea nu depinde de o singură persoană și a apreciat drept corect punctul de vedere exprimat de Lia Olguța Vasilescu, care a atras atenția că, dacă până la finalul lunii noiembrie România ar pierde 231 de milioane de euro din PNRR din cauza unui orgoliu politic, cineva ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru această situație.

”O guvernare nu stă într-un om. Aici nu-i vorba că vreau eu moţiuni de cenzură sau nu vreau, că spune Olguţa ceva sau… Olguţa a spus un lucru corect. A spus că dacă la finalul lui noiembrie vom fi în situaţia în care, dintr-un orgoliu nemăsurat, ajungem să pierdem 231 de milioane de euro, că nu ne îndeplinim o bornă din PNRR, atunci cineva trebuie să plătească, să fie responsabil. Asta a spus Olguţa”, a declarat Sorin Grindeanu, la Gorj, despre depunerea unei moţiuni de cenzură, de către PSD, în cazul în care proiectul privind pensiile magistraţilor este respins, din nou, la CCR.

Liderul interimar al PSD a subliniat că suma respectivă este de trei ori mai mare decât contribuția la sănătate impusă de actualul guvern mamelor.

”Acolo sunt 80 de milioane de euro. Atâta s-a reuşit sau se reuşeşte a se strânge prin această introducere de CASS. Şi noi ne permitem să pierdem 230 de milioane de euro, aşa, fiindcă nu vrem noi să încercăm să deblocăm o situaţie. Să ştiţi că aceste lucruri nu pot să treacă aşa. Şi da, vom face evaluarea, evident”, a subliniat Grindeanu.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că nu se află în competiție cu Ilie Bolojan și că nu se grăbește să preia funcția de premier al României. El a precizat că dorește ca actualul prim-ministru, Ilie Bolojan, convocat de AUR în Parlament, să ofere explicații cu privire la măsurile de întărire a securității naționale după retragerea trupelor americane.

”Noi ne permitem să pierdem 230 de milioane de euro fiindcă așa vrem noi, să încercăm să deblocăm o situație. ȘI atunci nu putem lăsa lucrurile așa. Vom face evaluarea. Nu asta e ideea. Eu nu concurez cu Ilie Bolojan. Nu mă interesează aceste lucruri. Concurez cu ideea de a pune oamenii mai prejos decât rezultatele. România poate să aibă și politici publice și rezultate. Nu poți să ai eficiență fără empatie, fiindcă e o guvernare rece care nu are cui se adresa. Nici empatie fără eficiență ar fi inutilă. Cu asta concurez, nu cu Ilie Bolojan. Nu am niciun fel de concurență. Nu îi vom cere demisia. Aștept să vină în Parlament să explice românilor de ce am ajuns în această situație. Spre deosebire de Polonia noi avem lucrurile așa și așa. MInistrul de Externe a avut discuții la Washington unde am primit asigurări că totul e în regulă, dar eu ma aștept să vină cu un plan concret de întărire a securității, după decizia partenerului strategic.”,a declarat Grindeanu.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Gorj, că mai mulți demnitari români au criticat în mod constant, de-a lungul anilor, Administrația Trump. Totodată, acesta a făcut referire la noul vicepremier, Oana Gheorghiu, menționând că nu a fost invitat la Palatul Cotroceni.

”Nu am fost informat, nu am discutat. Am văzut retorica din ultimele 24 de ore.”, a spus Sorin Grindeanu când a fost întrebat dacă a știut de retragerea trupelor SUA sau dacă a discutat acest lucru la discuția cu președintele Nicușor Dan de luni. ”Aceste declarații împotriva Administrației Trump sunt în formă continuată. Când ai declarații ani la rând când cataloghezi în fel și chip Administrația Trump. Am mai spus, dar că dau și nume. Doamna actual vicepremier, am văzut asta și la portătorul de câvânt al Guvernului și chiar la ministrul de externe. Nu mi-am schimbat punctul de vedere despre doamna vicepremier. Nu am nimic, dar absolut nimic legat de actiuvitatea lăudabilă de la fundație. A colaborat cu miniștrii PSD. Am o problemă când devii oficială. Am încercat să atrag atenția și ai aceste poziții anti Administrația Trump. Nu am fost chemat la depunderea jurământului de către doamna vicepremier.”, a spus liderul social-democrat.