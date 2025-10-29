Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur tăcerea autorităților române după anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România. El a afirmat că această decizie, venită într-un moment sensibil pentru securitatea regională, ridică semne de întrebare serioase și reprezintă un regres în relația de Parteneriat Strategic cu Statele Unite.

Sorin Grindeanu a declarat că este inadmisibil ca românii să afle din presa internațională despre o măsură care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic oficial.

El a menționat că singurele reacții au venit din partea Ministerului Apărării Naționale, dar acestea nu au oferit clarificări și nu au transmis un mesaj de siguranță populației.

Președintele interimar al PSD a atras atenția că decizia Pentagonului a fost contestată chiar în Congresul Statelor Unite, ceea ce, în opinia sa, obligă Guvernul României să explice urgent care este poziția oficială a țării și ce garanții de securitate există pentru viitor.

Grindeanu a criticat și atitudinea ambasadorului României la Washington, Andrei Muraru, despre care a spus că s-a limitat la a transmite „o poziție seacă” a unei părți a Congresului american. Totodată, el a acuzat premierul Ilie Bolojan că nu a avut nicio reacție publică, preferând să se concentreze pe desemnarea unui vicepremier cu poziții considerate anti-americane.

Liderul PSD a cerut o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care să prezinte un plan concret privind asigurarea capacităților de apărare și descurajare pe Flancul Estic. Grindeanu a subliniat că securitatea României „nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”.