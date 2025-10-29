Sorin Grindeanu cere explicații urgente Guvernului privind retragerea trupelor americane din România
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur tăcerea autorităților române după anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România. El a afirmat că această decizie, venită într-un moment sensibil pentru securitatea regională, ridică semne de întrebare serioase și reprezintă un regres în relația de Parteneriat Strategic cu Statele Unite.
Sorin Grindeanu a declarat că este inadmisibil ca românii să afle din presa internațională despre o măsură care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic oficial.
El a menționat că singurele reacții au venit din partea Ministerului Apărării Naționale, dar acestea nu au oferit clarificări și nu au transmis un mesaj de siguranță populației.
Bolojan, Țoiu și Moșteanu, chemați să dea explicații Parlamentului
Președintele interimar al PSD a atras atenția că decizia Pentagonului a fost contestată chiar în Congresul Statelor Unite, ceea ce, în opinia sa, obligă Guvernul României să explice urgent care este poziția oficială a țării și ce garanții de securitate există pentru viitor.
Grindeanu a criticat și atitudinea ambasadorului României la Washington, Andrei Muraru, despre care a spus că s-a limitat la a transmite „o poziție seacă” a unei părți a Congresului american. Totodată, el a acuzat premierul Ilie Bolojan că nu a avut nicio reacție publică, preferând să se concentreze pe desemnarea unui vicepremier cu poziții considerate anti-americane.
Liderul PSD a cerut o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care să prezinte un plan concret privind asigurarea capacităților de apărare și descurajare pe Flancul Estic. Grindeanu a subliniat că securitatea României „nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”.
Postarea integrală a lui Sorin Grindeanu
„Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase.
În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor.
Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic. Singurele explicații au venit, în această dimineață, din partea Ministerului Apărării Naționale. Însă, acestea nu au lămurit situația și nu au dat siguranța unor măsuri concrete care să dea garanția unei protecții consistente a teritoriului României.
Având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară, chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează.
Niciunul dintre actorii instituționali nu vine să lămurească situația și doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente.
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, transmite sec poziția unei părți a Congresului SUA. În plus, prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral.
Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adâncește – prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior – îndoiala în relația cu Partenerul Strategic.
În acest context, solicit de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic.
Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”, a scris Sorin Grindeanu, miercuri seară, pe pagina sa de Facebook.