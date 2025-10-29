Fostul lider liberal Crin Antonescu a lansat miercuri, 29 octombrie, un atac virulent la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu, și a actualei administrații conduse de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Acesta a criticat modul în care România gestionează relația strategică cu Statele Unite, în contextul retragerii trupelor americane de pe teritoriul național, considerând că guvernarea actuală a pierdut direcția și capacitatea de reacție în politica externă.

Invitat la Realitatea Plus, Crin Antonescu a declarat că prezența SUA în România are un rol esențial în descurajarea potențialelor amenințări și în menținerea stabilității regionale. Totuși, el a remarcat o contradicție între declarațiile ministrului Oana Țoiu și realitatea de pe teren, menționând că aceasta afirmase recent că România ar beneficia de o „miză sporită în investiții și dezvoltarea capabilităților comune”, deși trupele americane fuseseră deja retrase.

Antonescu a pus la îndoială și abilitățile diplomatice ale șefei diplomației române, întrebându-se dacă ministrul Oana Țoiu a înțeles mesajele transmise de oficialii americani în recentele întâlniri. El a sugerat că aceasta ar fi putut evita să comunice public adevărata stare a relațiilor bilaterale sau chiar să fi transmis informații inexacte pentru a evita critici interne.

„Ei bine, doamna Țoiu era întrebată dacă putem vorbi despre o prezență sporită a militarilor americani în România. Și răspundea că ‘în acest moment vorbim despre o miză sporită în ceea ce privește investițiile și dezvoltarea unor capabilități comune’. Or, între timp, americanii și-au retras efectivele. Ce s-a întâmplat între declarația doamnei Țoiu și realitate? Ce-a vorbit până la urmă cu Marco Rubio doamna ministru de Externe? Sau ce a înțeles din ce i-a spus oficialul american? Sau, poate, chiar i s-a spus ce urmează să se întâmple și doamna Țoiu a ales să ne mintă atunci? Nu poți să tratezi astfel o relație strategică”, a afirmat Crin Antonescu pentru postul tv.

În continuarea intervenției sale, Antonescu a acuzat administrația Nicușor Dan – Ilie Bolojan de pasivitate, lipsă de viziune și absență totală a unei politici externe coerente. El a susținut că România s-a redus la un rol formal în cadrul Uniunii Europene, limitându-se la prezența instituțională, fără inițiativă sau influență reală.

Antonescu a afirmat că liderii actuali nu apără interesul național, ci doar „mimează parteneriatul strategic cu SUA”, fără să acționeze în mod concret pentru întărirea poziției României în NATO.

„Mi-e greu să calific în câteva cuvinte situația în care se află politica externă a României. Ea nu poate fi numită nici măcar un dezastru, pentru că pur și simplu nu există. România doar semnează condica la Bruxelles, dar nu are nicio voce, nicio idee, nicio strategie proprie. Conducătorii noștri nu reacționează, nu apără interesul național, doar mimează parteneriatul strategic cu SUA”, a adăugat Crin Antonescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a mai subliniat că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă ar trebui să determine o repoziționare pragmatică a României.

În schimb, el consideră că guvernul actual preferă declarații sterile și decizii populiste, orientate mai degrabă către electoratul intern decât către consolidarea relațiilor internaționale.

În final, Crin Antonescu a criticat și conduita premierului Ilie Bolojan, despre care a spus că prin deciziile recente transmite imaginea unei guvernări care „joacă periculos” cu politica externă și riscă să deterioreze parteneriatele fundamentale ale României.