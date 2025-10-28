Ordinul emis de Ministerul Afacerilor Externe, publicat în Monitorul Oficial, modifică anexa la Ordinul nr. 1.124/2015 privind documentele de călătorie valabile la frontieră.

Secțiunea dedicată Federației Ruse a fost complet rescrisă, România aliniindu-se astfel Deciziei (UE) 2023/1061 a Comisiei Europene, care interzice acceptarea documentelor emise pentru locuitorii din teritoriile ocupate de Rusia.

Astfel, nu vor fi recunoscute documentele emise în sau pentru rezidenții din:

Crimeea și Sevastopol (după 18 martie 2014);

regiunile Donețk și Luhansk (după 24 aprilie 2019);

regiunile Herson și Zaporijia (după 25 mai 2022);

regiunea Harkiv (după 1 august 2022);

Abhazia și Osetia de Sud (după 26 august 2008).

În plus, ordinul prevede că, începând cu 1 ianuarie 2026, pașapoartele nebiometrice emise de Federația Rusă nu vor mai fi acceptate la frontieră.

În schimb, rămân valabile documentele standard: pașapoarte simple, diplomatice și de serviciu, certificatele de întoarcere („Reentry Certificate to the Russian Federation”) – doar pentru ieșirea din România –, precum și carnetul de marinar, în cazul în care titularul poate dovedi cetățenia rusă.

O altă schimbare importantă este eliminarea „legitimației de navigator dunărean” din lista documentelor recunoscute.

Secțiunea C a anexei, intitulată „Entități nerecunoscute ca state”, a fost și ea actualizată. Pe lângă Kosovo, apare acum Taiwan, ale cărui documente de călătorie de tip „Simplu” sunt acceptate oficial de România pentru trecerea frontierei.

În cazul Kosovo, documentul valabil rămâne doar „travel document issued for a single journey” – valabil pentru o singură deplasare –, fiind eliminată mențiunea privind „documentul de călătorie tip pașaport”.

Aceasta este prima mențiune explicită a Taiwanului într-un act normativ românesc privind documentele de frontieră, marcând o schimbare notabilă de politică externă, deși România nu recunoaște oficial statul insular.

Ministerul Afacerilor Externe motivează modificările prin necesitatea alinierii la poziția comună a Uniunii Europene. Măsura adoptată la Bruxelles în 2023 a impus statelor membre să refuze documentele de călătorie emise de Federația Rusă pentru rezidenții din teritoriile ocupate.

Ordinul semnat de ministrul Oana-Silvia Țoiu a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 989 din 28 octombrie 2025, și intră în vigoare imediat, cu unele prevederi aplicabile de la 1 ianuarie 2026.