General-maior (r) Adriean Pîrlog explică modul în care această întrevedere între Trump și Xi Jinping ar putea marca tranziția de la războiul tarifar la o competiție gestionată, centrată pe standardele tehnologice, protecția proprietății intelectuale, accesul la minereuri rare, semiconductori și guvernanța datelor.

Invitatul subliniază că Washingtonul caută o abordare mai echilibrată în Asia, în timp ce reglementarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor cuantice devine una dintre noile linii roșii ale ordinii economice globale.

După aproape un an de retorică abruptă și percuții comerciale, Washingtonul și Beijingul par să fi ajuns la un „cadru favorabil” pentru un posibil armistițiu tarifar. Dincolo de relaxarea imediată a presiunii pe importuri/ exporturi, miza reală se mută însă pe tehnologie: protecția brevetelor, controlul exporturilor sensibile, accesul la pământuri/ minereuri rare și securitatea datelor.

Generalul (r) Adriean Pîrlog propune o cheie de lectură economic-strategică: creșterile bruște de tarife „nu reprezintă altceva decât ceea ce reprezintă artileria într-un conflict cinetic”, adică instrumente de coerciție cu efecte secundare în lanț asupra partenerilor.

În această logică, o „îmblânzire” tarifară poate deschide calea unei competiții reglementate, în care standardele, auditul tehnologic și regimul de export devin noile linii roșii.

Trei piste de negociere sunt inevitabile:

Proprietatea intelectuală: „Protecția celor mai valoroase asseturi tehnologice… reprezintă o uriașă provocare”, afirmă Pîrlog, sugerând că dosarul nu poate fi „reglementat” fără fapte probabile, probe și instrumente juridice reciproce.

Minereurile rare: „Un subiect de securitate, cel puțin egal ca importanță cu stabilitatea balanțelor energetice globale.” China domină extracția și rafinarea; SUA, UE și aliații caută diversificare (inclusiv Groenlanda).

Semiconductorii: „SUA, Taiwan, Olanda – centrele miniaturizării; China vine puternic din urmă.” Controlul echipamentelor de litografie, al IP-ului și al supply-ului rămâne miza strategică.

Pe orizontul apropiat, Asia de Sud-Est redevine terenul de joc al influenței. „Washingtonul nu renunță la relațiile tradițional apropiate cu actorii din Sud-Estul Asiei,” subliniază Pîrlog, indicând Malaezia, Indonezia, Pakistanul, dar și „triada” Japonia–Coreea de Sud–Australia.

În fundal, două tehnologii „game-changer” stau pe masa marilor puteri: inteligența artificială (generativă și generală) și quantum computing. „Reglementarea AI-ului devine o urgență globală, comparabilă cu riscul unei confruntări nucleare din greșeală”, spune Pîrlog. Concluzia episodului pe acest dosar: dincolo de gesturile simbolice ale unei întâlniri, standardele tehnologice, guvernanța datelor și lanțurile critice vor defini adevărata „detensionare”.