Donald Trump a anunțat pe Truth Social că a acceptat invitația președintelui Xi Jinping pentru o vizită în China, programată în aprilie. Liderul american a precizat că relația cu Beijingul este „extrem de puternică”, o formulare care vine după mai multe luni în care cele două capitale au încercat să atenueze tensiunile comerciale și diplomatice, transmite Associated Press.

„Relația noastră cu China este extrem de puternică!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Anunțul a fost făcut după un apel telefonic între cei doi lideri. Beijingul a confirmat discuția, dar nu a menționat vizitele oficiale, preferând să sublinieze temele abordate: comerțul, Taiwanul și conflictul din Ucraina.

Ministerul de Externe chinez a transmis că Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că reintegrarea Taiwanului este „o parte integrantă a ordinii internaționale postbelice”. Deși acest punct este crucial pentru China, Trump nu l-a inclus în comunicarea sa publică.

Interpretările diferite ale celor două capitale arată că divergențele rămân semnificative. Totuși, ambele părți transmit un mesaj comun: necesitatea menținerii dialogului într-o perioadă în care politica asiatică devine tot mai complicată, inclusiv din cauza tensiunilor dintre China și Japonia.

Apelul Trump–Xi a avut loc pe fondul unor declarații recente ale premierului Japoniei, Sanae Takaichi, care a sugerat că armata japoneză ar putea interveni dacă Beijingul acționează împotriva Taiwanului. Potrivit analiștilor citați de AP, referirea lui Xi la „ordinea postbelică” ar avea legătură directă cu această dispută.

„Părerea mea este că China este îngrijorată de escaladarea (tensiunilor) cu Japonia. Referirea la Taiwan şi la ordinea de după al Doilea Război Mondial indică în mod direct disputa cu Japonia privind Taiwanul”, a declarat Sun Yun, directorul programului pentru China al think tank-ului Stimson Center din Washington.

Pe lângă Taiwan, cei doi lideri au discutat și despre situația din Ucraina. Xi Jinping și-a exprimat dorința pentru un „acord de pace echitabil, durabil și obligatoriu”, subliniind nevoia de a aborda criza „de la rădăcină”.

Trump a spus că discuțiile au inclus subiecte economice importante pentru SUA, precum fentanilul, soia și alte produse agricole. Liderul american a promis un „acord foarte bun” pentru fermierii americani și a subliniat progresul din ultimele săptămâni.

După întâlnirea din Coreea de Sud, Beijingul a cumpărat aproape 2 milioane de tone de soia americană, potrivit Departamentului Agriculturii al SUA. Deși volumul este sub angajamentul inițial de 12 milioane de tone, mișcarea este văzută ca un semnal pozitiv în relația comercială dintre cele două state.

Ministerul de Externe chinez susține că, după ultimul summit Trump–Xi, relațiile dintre cele două țări au urmat o „traiectorie stabilă și pozitivă”. Xi Jinping a vorbit despre necesitatea unor „progrese mai pozitive”, în contextul în care marile economii încearcă să își reechilibreze legăturile comerciale.

Trump a rezumat atmosfera discuției afirmând că, odată ce disputele comerciale sunt lăsate în urmă, „acum putem să ne concentrăm asupra perspectivei de ansamblu”.