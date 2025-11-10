Ralf Brandstaetter, membru al consiliului de administrație al Volkswagen responsabil pentru operațiunile din China, a declarat pentru publicația Handelsblatt, citată de Reuters, că livrările de cipuri au fost reluate după un acord între Statele Unite și China. În urma acestuia, Nexperia a fost exceptată pentru un an de la restricțiile americane privind exporturile.

Livrările fuseseră blocate după ce guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia pe 30 septembrie, invocând motive de securitate economică. Drept răspuns, Beijingul a suspendat pe 4 octombrie exporturile de cipuri fabricate în China, afectând industria auto globală.

Ministerul chinez al Comerțului a anunțat că a acordat derogări pentru exportul cipurilor Nexperia destinate aplicațiilor civile, măsură care ar trebui să atenueze deficitul de componente pentru producătorii auto și furnizorii de echipamente.

Anunțul este interpretat ca un semnal al dorinței Beijingului de a relaxa presiunea asupra industriei auto mondiale, presiune generată de restricțiile impuse după intervenția guvernului olandez. Nexperia, deși are sediul în Olanda, este deținută de compania chineză Wingtech.

Ministerul nu a precizat exact ce tipuri de utilizări sunt considerate civile, dar declarația sa a venit după ce mai multe companii germane și japoneze au anunțat că au început din nou să primească livrări de cipuri produse în China.

Deși livrările au fost reluate, relațiile dintre China și Țările de Jos, precum și între Beijing și Uniunea Europeană, rămân tensionate până la soluționarea disputei privind proprietatea și operațiunile Nexperia.

Guvernul olandez justificase preluarea companiei prin faptul că Wingtech intenționa să transfere producția europeană în China, considerând că această mutare ar fi reprezentat un risc pentru securitatea economică a Europei.

În replică, China a întrerupt exporturile de cipuri finite, dar a transmis ulterior că va accepta cereri de exceptare, în urma discuțiilor purtate între președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping pe 30 octombrie.

Ministerul Comerțului de la Beijing a reafirmat că obiectivul său este protejarea lanțurilor globale de aprovizionare cu semiconductori. Totodată, a transmis că Uniunea Europeană ar trebui să depună eforturi mai susținute pentru a determina guvernul olandez să revină asupra deciziei de preluare a Nexperia.

Ministerul a declarat că China încurajează Uniunea Europeană să își folosească influența pentru a convinge Olanda să corecteze acțiunile considerate eronate și să restabilească cooperarea normală în domeniul industriei semiconductorilor.