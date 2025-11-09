În mai multe state din Uniunea Europeană, de la începutul anului 2026, vor intra în vigoare reguli actualizate privind dotările obligatorii ale autoturismelor. Aceste modificări, menite să îmbunătățească siguranța rutieră, îi vor obliga pe conducătorii auto să fie mai atenți la echipamentele pe care le au în mașină înainte de a pleca în străinătate.

Publicația ungară Blikk a detaliat lista echipamentelor cerute în mai multe țări din Europa. În Ungaria, unde regulile sunt deja clar stabilite, șoferii trebuie să aibă asupra lor o serie de echipamente de bază.

Printre acestea se numără o trusă de prim-ajutor de tip B, care respectă standardul MSZ 13553, valabilă cinci ani și conținând pansamente sterile, mănuși de cauciuc, foarfecă și alte articole medicale esențiale.

De asemenea, este obligatoriu triunghiul reflectorizant, utilizat în caz de defecțiune sau accident, precum și vesta reflectorizantă, ce trebuie păstrată într-un loc ușor accesibil din interiorul mașinii, nu în portbagaj. Pentru fiecare pasager trebuie să existe o vestă disponibilă.

Aceste cerințe sunt similare cu cele aplicate în alte state din regiune, însă unele țări introduc reguli suplimentare sau echipamente moderne care înlocuiesc dotările tradiționale.

În Cehia, autoritățile au simplificat de câțiva ani cerințele privind echipamentele obligatorii, însă acestea rămân stricte. Fiecare autoturism trebuie să fie echipat cu un triunghi reflectorizant, o vestă reflectorizantă pentru șofer și o trusă de prim-ajutor.

În plus, pentru anumite vehicule este obligatorie și roata de rezervă, cu excepția cazurilor în care mașina este prevăzută cu un kit de reparație a anvelopelor sau cu anvelope run-flat.

Spania se pregătește însă pentru o schimbare majoră. Începând cu 2026, toți șoferii vor trebui să folosească o lumină de semnalizare electrică în locul triunghiului reflectorizant tradițional. Acest dispozitiv modern, de tip luminos intermitent, se montează pe plafonul mașinii în situații de urgență, precum o defecțiune sau un accident.

Lumina portocalie trebuie să fie vizibilă din toate direcțiile, iar prin sistem GPS transmite automat poziția exactă a vehiculului către serviciile de urgență.

Această măsură are scopul de a crește vizibilitatea vehiculului oprit pe carosabil și de a reduce riscul de accidente secundare, o problemă semnalată de autoritățile spaniole în ultimii ani.

Regulile privind echipamentele obligatorii nu sunt identice în toate statele Uniunii Europene, iar șoferii care călătoresc în străinătate trebuie să se informeze înainte de plecare pentru a evita sancțiunile.

În Austria, Italia, Slovacia și Slovenia, vestele reflectorizante trebuie purtate de toți pasagerii care părăsesc vehiculul în caz de avarie.

În Franța, este obligatoriu ca șoferul să dețină un etilotest în mașină, în timp ce în Croația și Polonia fiecare autovehicul trebuie să fie echipat cu un stingător de incendiu.

În plus, Austria impune ca trusa de prim-ajutor să fie păstrată într-o husă de protecție, iar vestele reflectorizante nu trebuie să aibă aceeași culoare cu cele utilizate de poliție. Aceste detalii pot părea minore, dar nerespectarea lor poate duce la amenzi consistente sau chiar la reținerea documentelor de circulație.

Pe lângă modificările legate de echipamentele auto, Parlamentul European a aprobat recent un set nou de reguli privind permisele de conducere, vizând uniformizarea sancțiunilor și responsabilizarea șoferilor la nivelul întregii Uniuni Europene.

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea interdicției la nivel european pentru infracțiunile rutiere grave. Astfel, un conducător auto sancționat pentru fapte precum conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, depășirea semnificativă a vitezei legale ori provocarea unui accident cu victime într-un stat membru nu va mai putea obține sau păstra permisul de conducere într-o altă țară a Uniunii.

Totodată, noul pachet legislativ permite tinerilor să înceapă conducerea vehiculelor de la vârsta de 17 ani, însă doar însoțiți de un adult cu experiență. Statele membre, inclusiv România, au la dispoziție trei ani pentru a adapta legislația națională la noile reglementări europene.