În perioada de dinaintea Brexitului, numeroși români importau autoturisme rulate din Marea Britanie, unde volanul se află pe partea dreaptă, și reușeau să le înregistreze în România destul de simplu.

Odată cu ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, importul de mașini second-hand din această țară a scăzut semnificativ, pentru că vehiculele trebuie acum modificate: volanul trebuie relocat pe partea stângă înainte de a putea fi înmatriculate în România.

În schimb, autoturismele cu volan pe dreapta aduse din state membre UE, precum Malta sau Cipru, pot fi înmatriculate în România fără a fi nevoie de modificarea poziției volanului, atâta timp cât îndeplinesc cerințele privind siguranța și emisiile.

Însă, înainte de a putea înregistra un astfel de vehicul în România, proprietarul trebuie să solicite Certificatul de Identificare a Vehiculului (CIV) de la Registrul Auto Român (RAR), deoarece fără acest document înmatricularea nu este posibilă.

În cadrul inspecției necesare pentru obținerea CIV-ului, mașinile cu volan pe dreapta importate din state membre UE nu sunt respinse în mod automat, cu excepția cazului celor provenite din țări din afara Uniunii.

Registrul Auto Român nu refuză înregistrarea unui vehicul doar pentru poziția volanului pe dreapta; respingerea intervine doar dacă farurile sunt de tip britanic, adică proiectează lumina către partea stângă a drumului.

Odată ce farurile sunt ajustate sau înlocuite pentru a respecta standardele europene, vehiculul poate fi aprobat la verificare, obține Certificatul de Identificare a Vehiculului și apoi să fie înmatriculat de către proprietar.

Potrivit Registrului Auto Român, în România regulă generală este ca volanul să fie pe partea stângă, însă există anumite situații în care se fac excepții.

Autovehiculele cu destinații speciale, precum cele de salubritate, sau mașinile deja înregistrate într-o țară din Uniunea Europeană și păstrate în configurația lor originală, au permisiunea de a circula chiar dacă volanul se află pe partea dreaptă.

Totuși, pentru ca un astfel de vehicul să poată obține Certificatul de Identificare a Vehiculului, farurile trebuie să fie ajustate corespunzător traficului din România, adică să ilumineze corect partea dreaptă a drumului fără a deranja ceilalți participanți la trafic.

Persoanele care achiziționează mașini cu volan pe dreapta le importă în România în starea lor inițială, dotate cu faruri destinate traficului pe partea stângă a drumului.

În cazul în care proprietarul se prezintă direct la RAR, inspectorii observă că farurile proiectează lumina incorect și emit un document de revenire, practic o cerere de corectare a acestei deficiențe.

Cel mai recomandat este ca, înainte de a se prezenta la RAR, vehiculul să fie dus la un service autorizat pentru a i se monta faruri conforme cu standardele UE sau, dacă se poate, pentru a le regla astfel încât să corespundă cerințelor românești.

Odată ce aceste ajustări sunt realizate, vehiculul poate fi reprogramat pentru verificarea la RAR.

În cadrul acestei verificări, specialiștii se asigură că farurile, fasciculul luminos și celelalte componente de siguranță respectă normele. Dacă toate sunt conforme, se acordă Certificatul de Identificare a Vehiculului, document esențial pentru pasul următor: înmatricularea mașinii la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.