Radu Burnete, consilier prezidențial pe probleme economice și sociale, a declarat vineri, în cadrul summit-ului „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, că România ar putea ajunge, în următorii 15-20 de ani, la un nivel de prosperitate comparabil cu cel al statelor din Europa Centrală.

„Eu cred că în 15-20 de ani putem fi la fel de bogaţi ca ţările Europei Centrale, fie că vorbim de Austria, fie că vorbim de Cehia. Este un obiectiv mai mult decât posibil. Şi (…) această prosperitate trebuie apărată de o armată puternică, care poate descuraja orice actor care îşi doreşte să ne ia această prosperitate. Şi eu cred că aceste două obiective sunt realizabile în 15 ani”, a spus consilierul prezidenţial.

El a subliniat că atât în România, cât și în Uniunea Europeană, politicile economice și deciziile politice trebuie să fie flexibile și să răspundă prompt ritmului accelerat al transformărilor globale.

„Dacă ne uităm la ceilalţi doi actori globali, China şi SUA, cu siguranţă au o viteză mai mare prin care iau decizii politice din diverse motive. Nu cred că trebuie să-i emulăm, cu siguranţă nu îmi doresc să trăim într-un stat autoritar şi, aşa cum vedem cu toţii, nici procesele democratice din America nu sunt perfecte, dar cred că atât în România, cât şi în Europa, procesele democratice şi de decizie pe care le avem astăzi sunt insuficient de rapide pentru viteza schimbărilor din lume. Şi cumva, aici cred că avem nevoie de o regândire, pentru că dacă ne propunem să să creştem viteza având aceeaşi maşină, pedala nu mai ţine. Şi aici e important şi pentru noi ca ţără, şi pentru Uniune, să se regândească repede lucrul acesta”, a mai spus consilierul prezidenţial.

El consideră că România duce lipsă de lideri capabili să contureze și să implementeze decizii cu impact pe termen lung.

„Efectiv, în România ne lipseşte o mână mai mare sau mai mică de oameni care să se gândească la viitor. Noi tot timpul suntem cu extinctorul în mână”, a mai declarat Radu Burnete.

Vineri, Confederația Patronală Concordia a găzduit un summit intitulat „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, reunind oameni de afaceri, cadre universitare, factori de decizie politică și experți economici, pentru a analiza modalitățile prin care România poate trece de la o economie concentrată pe costuri reduse la una orientată spre inovare și generarea de valoare adăugată ridicată.

La eveniment, printre invitații de seamă s-au numărat președintele României, Nicușor Dan, și Fredrik Persson, președintele BusinessEurope.