Banca Comercială Română (BCR) a devenit prima instituţie financiară din România care semnează o convenţie de garantare cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID), în cadrul noului program de garanţii de portofoliu destinat întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM). Prin acest parteneriat, BCR va putea oferi companiilor credite în valoare de peste 1 miliard de lei, beneficiind de un plafon de garantare de 710 milioane lei pus la dispoziţie de BID.

„Banca Comercială Română (BCR) devine prima instituţie financiară care semnează o convenţie de garantare cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID), în cadrul programului de garanţii de portofoliu destinat finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM). Parteneriatul are ca scop creşterea accesului antreprenorilor la finanţare sustenabilă, prin mecanisme moderne de garantare care reduc riscurile şi simplifică cerinţele de colateral”, a transmis BCR.

Conform acordului, garanţiile BID pot acoperi până la 70% din valoarea creditului acordat, iar în cazul start-up-urilor, firmelor inovatoare şi companiilor conduse de femei, procentul poate urca până la 80%. Valoarea maximă a garanţiei pentru un credit este de 10 milioane lei, iar perioada de garantare poate ajunge la 10 ani, oferind stabilitate şi flexibilitate pentru investiţii pe termen lung.

Prin acest mecanism, IMM-urile vor avea acces mai uşor la finanţare, fără a fi nevoite să blocheze resurse proprii sau active suplimentare. Creditele pot fi utilizate pentru investiţii în echipamente, modernizarea capacităţilor de producţie, digitalizare, eficienţă energetică sau pentru capital de lucru – stocuri, taxe, salarii şi alte cheltuieli curente.

Nu sunt eligibile activităţile din domeniul imobiliar, comerţul cu cereale, inputurile agricole şi alte sectoare excluse de cadrul BID.

„Pentru BCR, acest parteneriat aduce împreună sectorul public şi cel privat pentru transformarea economiei şi dezvoltarea competitivităţii antreprenoriale. Banca de Investiţii şi Dezvoltare are un rol cheie în acest proces şi oferă instrumente moderne de garantare care simplifică accesul la capital şi stimulează crearea de locuri de muncă cu valoare adăugată”, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.

Pentru a beneficia de garanţia BID, companiile trebuie să fie viabile financiar, fără datorii restante la stat şi fără proceduri de insolvenţă. De asemenea, proiectele finanţate trebuie să respecte principiile de sustenabilitate („Do No Significant Harm” – DNSH) şi să nu afecteze negativ mediul.