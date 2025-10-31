Grupul BCR a înregistrat rezultate financiare solide în primele nouă luni ale anului 2025, marcate de evoluții semnificative în venituri, profit și calitatea activelor.

În septembrie 2025, BCR a înregistrat un venit extraordinar de 388,919 milioane lei, ca urmare a deciziei favorabile a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Deciziei MDLPA nr. 201286/26.09.2024 („Decizia de Amnistie”), care a rămas definitivă, permițând eliberarea provizionului înregistrat anterior. Hotărârea s-a referit la acțiunea în justiție inițiată de BCR BpL în 2022 pentru anularea obligațiilor bugetare accesorii, inclusiv dobânzi și penalități, aferente primelor de stat, în baza Ordonanței de Urgență nr. 69/2020.

„Încercăm să construim încredere în comunitate. Pentru că încrederea este cea care conectează investițiile la oameni, idei și viitor. Prin ZBOR, ne asumăm un angajament concret față de generațiile care vor modela economia următorului deceniu și față de o Românie care alege să-și transforme potențialul în performanță. Investim în educație și în tineri, pentru că avem o responsabilitate față de toți cei cu care ne întâlnim: antreprenori care construiesc de la zero sau care au creat unele dintre cele mai puternice afaceri românești, companii care aleg să inoveze aici și tinerii care vor ca România să-și seteze ambiția la nivelul liderilor globali. BCR va evolua ca partener care oferă predictibilitate prin planificare și sănătate financiară, care susține competitivitatea economiei și deschide dialogul despre transformarea structurală și importanța digitalizării. Suntem un partener care crede că dezvoltarea sustenabilă a României începe cu investițiile în capitalul uman și are curajul să spună, cu toată convingerea, că are încredere în tinerii din ziua de azi.”, a precizat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Rezultatul operațional al Grupului BCR a crescut cu 9,0%, atingând 3.099 milioane de lei (616 milioane de euro) în 1-9 2025, comparativ cu 2.841 milioane de lei (571 milioane de euro) în perioada similară a anului 2024, susținut de majorarea veniturilor operaționale.

Venitul net din dobânzi a urcat cu 11,9% până la 3.569 milioane de lei (710 milioane de euro), susținut de creșterea volumelor de business. Venitul net din comisioane a crescut cu 5,6% până la 863 milioane de lei (172 milioane de euro), datorită intensificării activității tranzacționale, de creditare și asigurări.

Rezultatul net din tranzacționare și instrumente financiare evaluate la valoare justă a scăzut cu 7,5%, ajungând la 382 milioane de lei (76 milioane de euro), față de 413 milioane de lei (83 milioane de euro) în 1-9 2024. Venitul operațional total a crescut cu 8,5%, la 4.839 milioane de lei (963 milioane de euro).

Cheltuielile administrative generale au urcat cu 7,5% până la 1.740 milioane de lei (346 milioane de euro), ca urmare a costurilor IT mai ridicate și a cheltuielilor cu personalul, reflectând implementarea proiectelor strategice. În acest context, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit ușor, ajungând la 36,0% față de 36,3% în 1-9 2024.

Rata creditelor neperformante, conform metodologiei Erste Group, s-a situat la 3,7% în septembrie 2025, pe fondul unei creșteri temporare a stocului de credite neperformante. Se estimează că această tendință va fi inversată până la sfârșitul anului prin măsuri de reducere a volumului de credite neperformante. Gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante a fost de 127,2%.

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o alocare de provizion de 230 milioane de lei (46 milioane de euro) în 1-9 2025, comparativ cu o eliberare de 63 milioane de lei (13 milioane de euro) în 1-9 2024. Această evoluție este în concordanță cu creșterea volumului de afaceri și cu dinamica creditelor neperformante.

Rata capitalului de Rang 1+2 a Grupului BCR a fost de 22,3% în august 2025 (nivel estimat), comparativ cu 23,5% în decembrie 2024, după capitalizarea profitului, situându-se semnificativ peste cerințele BNR și reflectând poziții solide de capital și finanțare.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 1,9% față de 31 decembrie 2024, ajungând la 67.992 milioane de lei (13.383 milioane de euro), sprijinite de creșterea pe segmentele retail și corporate. În schimb, depozitele de la clienți au scăzut cu 3,3%, până la 87.975 milioane de lei (17.316 milioane de euro), în principal din cauza retragerilor din segmentul corporate.