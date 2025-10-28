„Mulțumim foarte mult pentru această recunoaștere! Cred că, în primul rând, acest premiu este despre oameni, despre colegii mei care fac ca lucrurile să fie posibile zi de zi, dar și despre clienții noștri, care ne inspiră de fiecare dată și ne oferă feedback valoros, ajutându-ne astfel să evoluăm și să mergem mai departe. Soluțiile pe care le oferim clienților, apropierea și disponibilitatea noastră față de ei sunt, cred, cele mai importante aspecte ale activității noastre. Încercăm permanent să fim acolo pentru fiecare client și să răspundem cât mai rapid tuturor solicitărilor 100% digital”, declară Oana Micșoniu, Digital Channels Manager, pe scena Capital.

Grupul BCR, parte din Erste Group, s-a remarcat în 2024–2025 printr-un parcurs solid, orientat către digitalizare, educație financiară și sprijin pentru economie. În 2024, BCR a înregistrat un profit net de 2.767 milioane de lei, cu o creștere de 19,2% faţă de 2023. Veniturile operaționale au urcat cu 15,6%, iar rezultatul operațional s-a majorat cu 19,3%, semn al unui management eficient al costurilor.

Pe partea de creditare, portofoliul total de credite nete către clienți a crescut cu 13,6% în decembrie 2024 comparativ cu aceeaşi perioadă din anul anterior.

În primul trimestru al lui 2025, BCR a continuat evoluția: profit net de 742 milioane de lei, în creștere cu 19,8% față de T1 2024. Venitul operaţional s-a îmbunătățit, la fel și portofoliul de credite nete, care a urcat cu 12,5% pe an.

În paralel cu aceste cifre, BCR a pus accent pe inovație digitală și experiența clientului. Platforma George se află în centrul strategiei de banking inteligent, fiind folosită pentru digital onboarding, produse bancare 100% digitale precum Overdraft Digital, Credit Inteligent George, Card de Credit George, și instrumente dedicate microîntreprinderilor.

În 2024 peste 63% dintre clienţii eligibili și-au deschis relaţia cu banca prin proces digital, iar aproape 70% dintre creditele microîntreprinderilor au fost acordate online din George.

BCR îmbină creșterea financiară cu sustenabilitatea și digitalizarea, menținându-se drept una dintre companiile de elită din sectorul bancar românesc.

În ultimii ani, banca a investit masiv în tehnologii moderne, dezvoltând servicii digitale care permit clienților să gestioneze conturile, plățile și investițiile într-un mod rapid și sigur. BCR se remarcă prin produse de tip mobile banking, online banking și servicii inteligente de gestionare a finanțelor, fiind un promotor al conceptului de banking inteligent în România.

Pe lângă inovație, banca are un angajament puternic față de sustenabilitate și responsabilitate socială, sprijinind comunitățile locale prin proiecte educaționale, de mediu și de incluziune financiară. Recunoașterea excelenței sale în domeniul digital a fost reflectată și în premii importante, cum este „Premiul pentru excelență în inovație digitală și banking inteligent” acordat de Revista Capital în cadrul evenimentului „Companii de Elită” din 2025.