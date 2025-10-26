Secretarul general al ANRE, Mircea Man, a explicat că ultima verificare în zona unde a avut loc explozia din Rahova a fost făcută acum două luni.

Duminică, locatarii blocului distrus au fost chemați din nou la audieri. Mulți dintre ei s-au alăturat ca părți civile în dosar și cer daune. Explozia a readus în discuție siguranța rețelelor de gaze și responsabilitatea instituțiilor. ANRE verifică periodic planurile de mentenanță, dar decizia de a înlocui conductele sau de a face intervenții tehnice aparține distribuitorilor, cum este Distrigaz Sud, care are o pondere mare la nivel național.

În contextul anchetei, apar întrebări despre cine răspunde când normele de siguranță nu sunt respectate și cum se monitorizează aplicarea lor în teren.

Mircea Man a fost întrebat dacă tragedia din Sectorul 5, în care au murit trei persoane, inclusiv o tânără însărcinată, și 20 au fost răniți, putea fi prevenită. El a spus că se îndoiește și nu vrea să dea sfaturi, dar a explicat că, în general, atunci când simți miros de gaz, trebuie să iei toate măsurile: să anunți operatorul, să existe un dialog între cel care sună și ceilalți responsabili, iar după închiderea gazului ar trebui să se facă o verificare minimă pentru a evita acumularea de gaz, pentru că persoana care sună nu este specialist.

El a precizat că, potrivit colegilor din teritoriu care fac control, verificările și mentenanța s-au realizat în august, dar nu există un raport finalizat, așa că nu poate comenta ce s-a întâmplat exact acolo.

Man a mai spus că ANRE verifică planul anual de mentenanță pe care distribuitorii trebuie să-l depună și că în timp operatorii îndeplinesc peste 90% din aceste planuri. Totuși, decizia privind înlocuirea conductelor sau verificarea anumitor străzi este luată de distribuitor, nu de Autoritate, pentru că specialiștii lor știu gradul de uzură și vechimea conductelor. ANRE primește doar raportări despre cât din plan a fost realizat.

„Sigur că eu mă îndoiesc, nu vreau să dau sfaturi. Dar, în general, în momentul când simți miros de gaz, trebuie să iei toate măsurile: să informezi operatorul de distribuție, să porți acel dialog între cel care sună, fie el șeful de scară, fie proprietarul ş.a.m.d., un dialog. Iar închiderea gazului, după ce s-a închis gazul, efectiv, ar trebui minima evaluare, astfel încât să nu fie o pungă de gaz, pentru că cel care sună nu-i gazist, nu e cu experiență, dar cel care vine să închidă gazul, trebuie să vină să facă o minimă evaluare, că nu e un pericol de explozie, de asfixiere. De la colegii noștri din teritoriu, cei care fac control în acest moment, avem o dată certă că verificările și mentenanța s-au făcut în luna august a acestui an. Nu este un raport finalizat. De aceea, nu-mi permit să vorbesc despre ce se întâmplă acolo. Însă, Autoritatea verifică planul de mentenanță pe care distribuitorii au obligația să-l depună la Autoritate în fiecare an și, de-a lungul timpului, toți operatorii din sistem vin cu peste 90% planul îndeplinit. Dar, oportunitatea de a înlocui conducte, de a verifica anumite străzi o stabilește distribuitorul, nu Autoritatea, pentru că sistemul de Distrigaz Sud are în toată țara sisteme de distribuție. Acolo au evidența cu vechimea conductelor, cu gradul de uzură și așa mai departe. Îl stabilesc specialiștii lor. Noi primim raportare valoric, cât din plan l-au realizat”, a declarat Man în cadrul emisiunii TV „The Week with CNN” de pe Antena 3 CNN.

Man a explicat că atunci când Autoritatea emite o autorizație, pe verso sunt trecute toate obligațiile tehnice pe care operatorul trebuie să le respecte. Aceasta include raportarea lucrărilor de un anumit nivel și angajarea de specialiști care să execute lucrările în siguranță.

Deci, responsabilitatea respectării normelor revine operatorului economic care a primit autorizația de la ANRE.

Antena 3 CNN: – Cine răspunde în cazul în care acele norme de aplicare, pe care ANRE-ul le stabileşte, nu se respectată Mircea Man: – În momentul în care Autoritatea emite o autorizație, pe verso autorizației, dar, din păcate, operatorii economici nu arată numai prima parte a autorizației, cea în care e semnătura emitentului și ștampila autorității… Dar, pe verso, el are obligațiile pe care trebuie să le ducă la îndeplinire. Deci, toată partea tehnică o are pe verso, inclusiv obligațiile de a raporta autorități în momentul în care are o lucrare de un anumit nivel, are obligația să angajeze specialiști care să poată să facă lucrarea în siguranță. Este obligația operatorului economic care a primit o autorizație de la ANRE.

Potrivit lui, Autoritatea verifică periodic firmele autorizate, conform planului de control, care include zece puncte de control pentru fiecare județ. În plus, atunci când există sesizări din partea cetățenilor sau clienților, controlul se face imediat la firma reclamată și se verifică toate datele.

El a mai spus că firmele autorizate de ANRE știu exact ce trebuie să facă. Operatorii mari de distribuție, cum sunt Distrigaz, Del Gaz, Premierul și Mega Construct, gestionează sistemul corect, pentru că au obligația de a opera în siguranță rețelele de distribuție, iar această responsabilitate nu este pusă în discuție.

Antena 3 CNN: – Şi dacă nu face acest lucru, cine îl verifică, dacă îndeplinește aceste obligații sau nu? Mircea Man: – Deci, vreau să spun că planul de control al Autorității prevede să verifice periodic firmele, însă, numărul de firme autorizate de către ANRE este extrem de mare și planul, prin cele 10 puncte de control ale Autorității, pe fiecare județ, în parte, sunt verificate periodic. Mai mult, în momentul în care avem sesizări din partea cetățenilor, din partea unui client final, controlul merge direct la firma reclamată și verifică toate datele. Lucru care se întâmplă, e foarte frecvent. Antena 3 CNN: – Și în toate aceste controale pe care le-a făcut ANRE-ul până acum, Distrigaz nu este un distribuitor de azi de ieri pe piață, ați găsit niște nereguli? Sau firmele cu care mai colaborează Distrigazu, ați descoperit astfel de probleme? Mircea Man: – Nu avem un inventar acum. Firmele autorizate de către ANRE știu exact ce trebuie să facă. Operatorul de distribuție Distrigaz, Del Gaz, Premierul, Mega Construct – sunt patru operatori foarte mari, primii doi sunt cei mai mari (90 și ceva din tot sistemul de distribuție a României). Ei știu foarte bine cum să gestioneze, pentru că obligația lor de a opera în securitate sistemul de distribuție nu se pune în discuție.

Conform spuselor sale, nu există o instituție care să verifice direct dacă operatorii și-au făcut treaba. El a spus că este responsabilitatea lor să mențină în siguranță sistemul de distribuție.

El a precizat că instalațiile de utilizare a gazului nu țin de ANRE, ci de Ministerul Dezvoltării. Ministerul organizează examene pentru verificatori și experți tehnici, pentru că aceste instalații sunt considerate parte din construcție. Toate avizele și reglementările legate de modul în care sunt operate și verificate instalațiile de utilizare sunt la Ministerul Dezvoltării.

Man a explicat că instalația de utilizare are două părți: instalația exterioară, care include zona de la casa scării și cea din afara clădirii, și instalația interioară, care merge de la primul perete până la aparatul de utilizare, fie centrală, fie aragaz. Reglementările pentru aceste instalații interioare sunt tot la Ministerul Dezvoltării, nu la ANRE.