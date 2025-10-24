Declarația a fost făcută de Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-un interviu pentru publicația Politico. Oficialul român a precizat că, în contextul acestor sancțiuni, compania rusă are acum obligația de a renunța la rafinăria Petrotel.

Situația este similară și în Bulgaria, unde Lukoil deține rafinăria Neftochim, una dintre cele mai mari din regiune. Potrivit lui Martin Vladimirov, analist energetic la Centrul pentru Studiul Democrației din Sofia, această rafinărie va fi obligată să-și oprească activitatea până la 21 noiembrie dacă nu va fi vândută până atunci. Ministerul Energiei din Bulgaria a refuzat să comenteze situația.

„Ne-am bucura să nu mai avem Lukoil”, a declarat Cristian Bușoi, citat de Politico.

Un fost director executiv al Lukoil, citat de Politico sub protecția anonimatului, a explicat că grupul rus va fi nevoit probabil să își vândă și participațiile la proiectele internaționale de exploatare din Egipt și Irak, ceea ce ar putea duce la pierderea a până la 20% din veniturile sale globale.

Potrivit publicației menționate, nu există un interes semnificativ din partea potențialilor cumpărători pentru achiziția rafinăriei Petrotel din Ploiești. Bulgaria, care se confruntă cu o situație similară, încearcă de mai mulți ani să intermedieze vânzarea rafinăriei Neftochim din Burgas, de asemenea deținută de Lukoil, însă fără succes. Rafinăria bulgară este mult mai mare și mai atractivă din punct de vedere economic decât Petrotel, însă nici aceasta nu a atras cumpărători.

Lukoil România SRL, compania care administrează rețeaua de benzinării din țară, a înregistrat în 2024 o pierdere de 145 de milioane de lei. În schimb, Petrotel-Lukoil SA, care operează rafinăria din județul Prahova, a raportat un profit de 62 de milioane de lei pentru anul 2023

Deși Uniunea Europeană nu a inclus Lukoil pe lista companiilor rusești sancționate, întrucât aceasta este un furnizor important pentru mai multe state europene, printre care Germania, Slovacia, Bulgaria și Ungaria, efectele măsurilor americane ar putea ajunge indirect și în România.

Oficialii americani au precizat că sancțiunile vizează în principal companiile chineze și indiene care cumpără petrol rusesc, dar decizia ar putea avea efecte colaterale asupra țărilor europene, inclusiv asupra României.

În prezent, niciuna dintre cele cinci companii controlate de Lukoil în România și nici subsidiara elvețiană Litasco SA, prin care grupul deține participații la acestea, nu se regăsesc în anexa actului normativ american. Aceasta cuprinde peste 30 de subsidiare Lukoil și Rosneft considerate „sancționabile”. Totuși, conform legislației americane, companiile deținute în proporție de peste 50% de Lukoil sunt automat considerate entități aflate sub incidența sancțiunilor, chiar dacă nu sunt menționate explicit.

Această situație ar putea crea probleme indirecte pentru România, mai ales dacă Litasco va întâmpina dificultăți în relațiile sale cu sistemul bancar elvețian sau cu traderii internaționali care operează pe piețele americane. Astfel, companiile locale ar putea fi afectate prin ricoșeu, în special în zona aprovizionării și a tranzacțiilor comerciale.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că afacerile Lukoil din România ar putea fi afectate, ceea ce ar avea repercusiuni asupra economiei naționale. Oficialul a subliniat că eventualele efecte negative ale sancțiunilor vor fi analizate la nivelul Comisiei Europene, instituția fiind cea care poartă negocierile cu Statele Unite în numele tuturor statelor membre.

România, ca parte a Uniunii, nu participă la negocieri individuale, ci transmite către Comisie problemele și argumentele specifice fiecărui stat membru.

Ministrul a explicat că tarifele impuse prin sancțiuni nu sunt încă definitive, iar negocierile dintre Comisia Europeană și autoritățile americane sunt în desfășurare. În funcție de forma finală a măsurilor, este posibil ca prețurile la carburanți să crească, însă în prezent nu există un astfel de scenariu.

„Orice sancțiune care apare evident că produce un efect negativ pentru că acesta este și scopul unei sancțiuni. Astfel de tarife nu se negociază individual, se negociază la nivelul Comisiei Europene. Noi acolo trimitem posibilele probleme care apar în fiecare stat membru și avem o argumentație. Aceste argumente se centralizează la nivelul Comisiei Europene și se discută la nivel european. Comisia Europeană poartă discuțiile ulterior cu SUA, nu sunt negocieri individuale”, a declarat ministrul.

Radu Miruță a precizat că Lukoil nu își va închide complet activitatea în România, ci doar va fi afectată de noile tarife impuse. El a adăugat că Uniunea Europeană negociază intens cu Statele Unite pentru stabilirea condițiilor finale, iar unele excepții au fost deja propuse pentru a limita efectele negative asupra economiilor europene.