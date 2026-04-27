Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a atras atenția că piața energiei rămâne extrem de volatilă, în contextul unei crize internaționale care nu și-a găsit încă o soluție stabilă.

Acesta a explicat că, deși la nivel global există semne de calmare, situația este departe de a fi stabilă, iar orice incident din zona Strâmtoarea Ormuz sau din Orientul Mijlociu poate duce rapid la noi creșteri de prețuri.

Potrivit oficialului, cotațiile internaționale la petrol și gaze naturale reprezintă în prezent principala preocupare la nivel european, întrucât acestea generează efecte în lanț în economie, inclusiv creșterea inflației.

Producția afectată și impactul asupra tarifelor

Cristian Bușoi a subliniat că una dintre cauzele principale ale menținerii prețurilor ridicate este reducerea capacităților de producție, în special în Qatar.

În aceste condiții, chiar dacă statele europene dispun de rezerve, piața rămâne tensionată, iar costurile ridicate se reflectă direct în facturile consumatorilor și în dinamica economică.

„Cotaţia internaţională la petrol şi gaze naturale e principala preocupare la nivel european în domeniul energiei în acest moment. Sigur, peste tot în Europa avem stocuri de rezervă, dar suntem afectaţi de o creştere a preţurilor, care a generat şi generează în continuare creşteri în lanţ şi inflaţie.”

Oficialul a avertizat că tendințele actuale indică menținerea prețurilor ridicate și în perioada următoare, inclusiv în sezonul rece din 2027.

„Plus că cele mai multe analize sunt convergente că, prin distrugerea unor capacităţi, mai ales în zona Qatar, preţul gazului va fi în continuare ridicat şi ne aşteaptă o iarnă şi o primăvară 2027 destul de dificile din punct de vedere al preţurilor la gazul natural”

În ceea ce privește situația rafinăriei Petrotel-Lukoil, secretarul de stat a explicat că autoritățile române au colaborat cu instituțiile internaționale pentru a respecta sancțiunile impuse Rusiei.

Acesta a arătat că România a luat măsuri pentru a se asigura că nicio operațiune economică nu generează fluxuri financiare către Rusia și că există mecanisme stricte de control, inclusiv implicarea Eximbank și a unui supraveghetor desemnat.

„Ca şi secretar de stat responsabil nu doar cu afacerile europene, ci şi cu relaţiile internaţionale, m-am ocupat de relaţia cu OFAC (The Office of Foreign Assets Control, n.r.), de la bun început, explicând ce facem pentru a respecta sancţiunile şi până la urmă, filosofia, esenţa acestor sancţiuni, ca niciun ban din România, din operaţiuni să nu meargă în Rusia şi să nu susţină direct sau indirect uciderea civililor şi uciderea soldaţilor în Ucraina.”

Cristian Bușoi a mai precizat că rafinăria are nevoie de aproximativ șase luni pentru a-și relua activitatea în condiții normale, utilizând țiței din surse alternative, diferite de Rusia.

De asemenea, autoritățile americane au oferit garanții privind evitarea unor sancțiuni secundare pentru partenerii care colaborează cu Petrotel-Lukoil în această perioadă.

„Petrotel – Lukoil are nevoie de un orizont de şase luni de zile pentru a merita să înceapă să cumpere ţiţei, produs pe care să-l rafineze de pe piaţa internaţională, de altundeva, evident decât din Rusia, pentru că este interzis.”

Declarațiile oficialilor din energie confirmă că piața gazelor rămâne vulnerabilă la evoluțiile geopolitice. În lipsa unei stabilizări a situației internaționale, consumatorii și economia ar putea resimți în continuare efectele prețurilor ridicate, inclusiv în anii următori.