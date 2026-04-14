Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România a primit confirmarea oficială din partea Guvernului american pentru derogarea de la sancțiunile impuse companiei Lukoil. Potrivit acestuia, această decizie permite reluarea activității rafinăriei Petrotel.

„E o veste extrem de importantă: am primit confirmarea oficială din partea Guvernului american pentru derogarea de la sancțiunile împotriva Lukoil, pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel”, a declarat ministrul la Antena 3 CNN.

El a precizat că rafinăria ar putea redeveni funcțională în aproximativ 45 de zile și va produce carburant pentru piața internă. Ministrul a arătat că este vorba despre o veste extrem de importantă, deoarece unitatea va începe din nou să producă motorină, benzină și kerosen.

Totodată, a explicat că această evoluție reprezintă un pas important pentru sectorul energetic din România și pentru stabilitatea aprovizionării cu combustibil.

„În 45 de zile această rafinărie va putea să funcționeze din nou și să producă motorină, benzină și kerosen pentru România. E un pas în față extrem de important”.

Potrivit ministrului, reluarea activității la Petrotel va avea un impact semnificativ asupra pieței. Acesta a arătat că rafinăria ar putea asigura aproximativ 21% din producția României, devenind un element important în stabilizarea pieței de carburanți.

„21% din producția României va fi asigurată de această rafinărie și reprezintă un principal element al stabilizării pieței de carburanți din România”.

În același context, a subliniat că România este printre puținele state care au reușit să obțină o astfel de derogare, alături de Germania.

„Sunt în momentul de față doar două țări la nivel mondial – Germania și acum România – care au reușit această performanță”.

Ministrul a explicat că, în aceste condiții, România își va putea acoperi integral consumul de benzină, peste 60% din necesarul de motorină și întregul consum de combustibil pentru aviație.

„România e o țară care nu depinde atât de mult de importuri, care își va produce toată benzina pe care o consumă și peste 60% din motorină, dar și tot combustibilul din aviație de care avem nevoie”, a mai adăugat ministrul.

Bogdan Ivan a dat asigurări că repornirea rafinăriei nu va implica utilizarea petrolului din Rusia. Acesta a subliniat că nu va ajunge niciun gram de petrol rusesc în România și că nu vor exista fluxuri financiare către Rusia.

În același timp, a precizat că toate tranzacțiile vor fi atent monitorizate pentru a respecta regimul de sancțiuni.

„Faptul că am repornit rafinăria Petromidia Năvodari dar și această nouă victorie cu repornirea Petrotel Lukoil e cel mai bun lucru care i se putea întâmpla României”. „Vreau să fiu foarte clar, niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România și niciun leu nu va ajunge în Rusia. Ne asigurăm că toate tranzacțiile vor fi clare și nu vor avea legătură cu Rusia”.

Reluarea activității rafinăriei Petrotel vine după repornirea rafinăriei Petromidia Năvodari, un alt punct important pentru producția internă de carburanți, iar autoritățile consideră că aceste evoluții contribuie la stabilizarea pieței și la reducerea dependenței de importuri.