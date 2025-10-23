Decizia survine pe fondul faptului că și rafinăriile din India, cel mai mare importator de petrol rusesc transportat pe mare, se pregătesc să reducă semnificativ achizițiile pentru a respecta sancțiunile impuse de Washington ca urmare a invaziei Ucrainei.

China și India reduc achizițiile de petrol rusesc: presiune pe prețurile globale la țiței

Scăderea achizițiilor de petrol rusesc din partea Chinei și Indiei, cei mai importanți clienți ai Moscovei, ar putea afecta veniturile Rusiei și ar putea duce la creșteri semnificative ale prețurilor globale la țiței.

PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil au suspendat temporar importurile de petrol rusesc transportat pe mare.

Motivul: temerile legate de sancțiunile secundare americane.

China importă aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi de petrol rusesc pe cale maritimă.

Majoritatea vin prin rafinăriile private, numite „teapots”.

Companiile de stat livrează direct între 250.000 și 500.000 de barili pe zi.

Divizia comercială Unipec a Sinopec a oprit achizițiile după includerea pe lista de sancțiuni a Rosneft, Lukoil și a mai multor nave și entități chineze.

Rosneft și Lukoil vând majoritatea țițeiului prin intermediari, nu direct cumpărătorilor.

Importurile prin conducte, estimate la circa 900.000 de barili pe zi și livrate exclusiv către PetroChina, nu vor fi semnificativ afectate.

China și India vor căuta surse alternative de petrol.

Aceasta va crește cererea și va pune presiune pe prețurile petrolului din Orientul Mijlociu, Africa și America Latină.

Prețurile petrolului au înregistrat joi o creștere de aproximativ 5%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite împotriva giganților energetici ruși Rosneft și Lukoil, ca răspuns la continuarea războiului din Ucraina.

Cotația țițeiului Brent a urcat cu 3,44 dolari, sau 5,50%, până la 66,03 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 3,35 dolari, sau 5,73%, ajungând la 61,85 dolari pe baril, marcând astfel cea mai mare creștere zilnică din a doua jumătate a lunii iunie.

”Sancţiunile impuse de Washington împotriva Rosneft şi Lukoil reprezintă o escaladare majoră a presiunii asupra sectorului energetic rus şi ar putea transforma piaţa globală a petrolului într-una deficitară anul viitor”, a declarat David Oxley, economist-şef la Capital Economics.

Pe fondul noilor sancțiuni impuse de Statele Unite împotriva Rosneft și Lukoil, prețurile petrolului au urcat semnificativ, iar contractele futures pentru motorină din SUA au înregistrat o creștere de aproape 7%, ducând marjele de rafinare la cel mai ridicat nivel din februarie 2024.

Sancțiunile îi obligă pe marii cumpărători de petrol rusesc, China și India, să identifice furnizori alternativi pentru a evita excluderea din sistemul bancar occidental. Surse comerciale indică faptul că marii producători de stat chinezi, inclusiv PetroChina și Sinopec, au suspendat achizițiile maritime de petrol rusesc, ceea ce a amplificat presiunea asupra ofertei globale.

Ministrul Petrolului din Kuweit a declarat că OPEC este pregătită să compenseze eventualele pierderi de producție prin relaxarea tăierilor de ofertă. În același timp, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că „nimeni nu poate înlocui rapid petrolul rusesc” și a acuzat Washingtonul de presiune politică.

Analiștii subliniază că efectele sancțiunilor vor depinde de reacția Indiei și de capacitatea Rusiei de a găsi noi cumpărători. Potrivit UBS, o reducere semnificativă a importurilor indiene ar putea destabiliza fluxurile comerciale globale și ar putea crește prețurile petrolului provenit din Orientul Mijlociu, Africa și America Latină.

Săptămâna trecută, Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil, iar Uniunea Europeană a adoptat al 19-lea pachet de măsuri, incluzând interdicția asupra importurilor de gaze naturale lichefiate rusești și sancțiuni suplimentare pentru rafinării și traderi chinezi implicați în comerțul cu petrol rusesc.