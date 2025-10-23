Prețurile petrolului au crescut joi cu peste un dolar pe baril, continuând tendința ascendentă începută în sesiunea anterioară, după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil. Măsura, prima de acest tip a administrației Trump, marchează o schimbare semnificativă în politica Washingtonului față de Moscova și vine pe fondul solicitărilor repetate ca Rusia să accepte un armistițiu în războiul din Ucraina.

Potrivit datelor furnizate de Reuters, contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 1,76 dolari, echivalentul unei creșteri de 2,81%, ajungând la 64,35 dolari pe baril la ora 3:41 (ora României). În același timp, contractele pentru țițeiul West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 1,68 dolari, adică 2,87%, atingând nivelul de 60,18 dolari.

Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunțat că aceste sancțiuni au fost impuse ca urmare a refuzului președintelui rus Vladimir Putin de a pune capăt războiului din Ucraina, considerat „fără sens”.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a explicat că măsura vizează principalele două companii petroliere ale Rusiei, care contribuie la finanțarea mașinăriei de război a Kremlinului. El a mai precizat că Washingtonul încurajează aliații occidentali să adopte politici similare și să adere la regimul de sancțiuni impus Moscovei.

„Având în vedere refuzul preşedintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancţionează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanţează maşinăria de război a Kremlinului. Încurajăm aliaţii noştri să ni se alăture şi să adere la aceste sancţiun”, spune oficialul american.

Bessent a transmis că Statele Unite sunt pregătite să ia măsuri suplimentare dacă Rusia nu acceptă un armistițiu imediat. Totodată, a adăugat că sancțiunile au fost concepute pentru a produce efecte economice imediate, dar fără a destabiliza piețele internaționale de energie.

În același timp, Marea Britanie a anunțat sancțiuni similare asupra Rosneft și Lukoil cu o săptămână înainte. Țările Uniunii Europene au aprobat, de asemenea, un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Federația Rusă.

Analiștii susțin că aceste măsuri au avut un efect imediat asupra pieței. După anunțul SUA, prețurile țițeiului Brent și WTI au crescut cu peste 2 dolari pe baril. Totuși, experții consideră că reacția a fost moderată, în comparație cu potențialul impact pe termen lung.

Tony Sycamore, analist de piață la IG, a explicat că deși știrile privind sancțiunile au impulsionat prețurile, creșterea rămâne relativ modestă. El a arătat că piețele au învățat să fie prudente, deoarece în trecut amenințările de sancțiuni sau tarife au fost deseori diluate, amânate ori aplicate parțial, iar implementarea efectivă este dificilă.

În plus, cererea crescută de energie din SUA a contribuit și ea la avansul prețurilor, amplificând reacția pozitivă a pieței.

Sancțiunile reprezintă o schimbare majoră în politica externă a administrației Trump. Până acum, președintele american evitase impunerea de sancțiuni directe împotriva Rusiei pentru războiul din Ucraina, preferând măsuri comerciale. Washingtonul a introdus recent tarife suplimentare de 25% asupra importurilor din India, ca reacție la achizițiile de petrol rusesc la preț redus, dar nu a aplicat măsuri similare Chinei, alt cumpărător important de petrol din Rusia.

Trump a anunțat, de asemenea, anularea unui summit planificat în Ungaria cu președintele Putin, afirmând că momentul nu este potrivit pentru o astfel de întâlnire. Liderul de la Casa Albă a adăugat că speră ca sancțiunile impuse să nu fie necesare pentru o perioadă îndelungată.

În trecut, Trump afirmase că preferă eliminarea rapidă a sancțiunilor economice, avertizând că aplicarea excesivă a acestora ar putea afecta poziția dominantă a dolarului în tranzacțiile petroliere internaționale.

Fostul oficial american Edward Fishman, în prezent cercetător la Universitatea Columbia, a considerat că măsura SUA este un pas important, dar întârziat. El a subliniat că sancțiunile nu pot fi izolate și trebuie urmate de acțiuni continue, pentru a-și atinge efectul dorit.

În același sens, Jeremy Paner, fost investigator în domeniul sancțiunilor la Departamentul Trezoreriei și actualmente partener la firma de avocatură Hughes Hubbard & Reed, a apreciat că lipsa includerii băncilor și a cumpărătorilor de petrol din India și China limitează impactul acestor măsuri și nu va atrage atenția președintelui Putin.

Un oficial ucrainean de rang înalt a descris însă decizia americană drept „o veste excelentă”, subliniind că Kievul solicitase de mai mult timp includerea celor două mari companii energetice rusești pe lista sancțiunilor occidentale.

În ciuda reacțiilor internaționale, Ambasada Rusiei la Washington și misiunea permanentă a Rusiei la Națiunile Unite nu au oferit comentarii oficiale, notează Reuters.