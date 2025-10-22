Plenul Parlamentului European a aprobat începerea discuțiilor cu președinția daneză a Consiliului privind interzicerea importurilor de energie din Rusia. Decizia vine după votul favorabil dat pe 16 octombrie de Comisiile pentru Comerț Internațional și pentru Industrie, Cercetare și Energie, care au susținut propunerea înaintată de Comisia Europeană.

Regulamentul propus are ca obiectiv oprirea totală a importurilor de gaze naturale rusești până la sfârșitul anului 2027. Statele membre au agreat această țintă la reuniunea miniștrilor Energiei desfășurată luni la Luxemburg.

Proiectul prevede ca interdicția să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026, acoperind atât gazele livrate prin conducte, cât și gazul natural lichefiat (GNL). Sunt admise excepții temporare pentru contractele existente: cele pe termen scurt vor putea fi derulate până la 17 iunie 2026, iar cele pe termen lung, până la 1 ianuarie 2027, cu condiția să fi fost încheiate înainte de 17 iunie 2025 și să nu fie modificate ulterior.

Potrivit proiectului, operatorii din energie vor avea dreptul de a invoca forța majoră pentru a denunța unilateral contractele de import cu furnizori ruși. Interdicția stabilită de Uniunea Europeană va fi considerată un act suveran, nefiind sub controlul companiilor, astfel încât acestea nu pot fi sancționate contractual pentru încetarea livrărilor.

Pe lângă gaz, deputații europeni cer și interzicerea tuturor importurilor de petrol rusesc, inclusiv a produselor petroliere rafinate din țiței rusesc. În același timp, Parlamentul solicită verificarea originii produselor și autorizații vamale prealabile, pentru a împiedica reexportul indirect de petrol rusesc prin țări terțe.

Proiectul legislativ a fost adoptat cu 83 de voturi pentru, 9 împotrivă și 1 abținere. De asemenea, deputații au votat cu 84 de voturi pentru, 7 împotrivă și 1 abținere pentru deschiderea negocierilor cu Consiliul Uniunii Europene.

Actul normativ va fi dezbătut în cadrul procedurii de codecizie, ceea ce presupune că textul final trebuie aprobat atât de Parlament, cât și de Consiliu. În Consiliu, adoptarea va necesita majoritate calificată.

Parlamentul European a justificat inițiativa prin necesitatea de a reduce dependența Uniunii Europene de energia rusească și de a pune capăt folosirii gazelor și petrolului ca instrumente de șantaj politic.

Instituția europeană a reamintit că Rusia a folosit în mod repetat aprovizionarea cu energie ca armă geopolitică, un model observat de-a lungul ultimelor două decenii și amplificat după invazia militară a Ucrainei din 2022.

În acea perioadă, Gazprom a redus intenționat livrările, a subutilizat depozitele europene și a provocat creșteri de prețuri de până la opt ori comparativ cu nivelurile anterioare crizei.

Prin noul regulament, Uniunea Europeană urmărește să elimine complet dependența energetică de Rusia până în 2027 și să consolideze reziliența energetică a statelor membre.