Rusia a reiterat, într-un mesaj neoficial trimis Statelor Unite la sfârșitul săptămânii trecute, condițiile sale pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina. Potrivit a doi oficiali americani și unei a treia surse citate de agenția Reuters, Moscova a cerut din nou preluarea completă a regiunii Donbas și garantarea faptului că niciun militar NATO nu va fi dislocat în Ucraina.

Unul dintre oficiali a precizat că aceste cerințe confirmă poziția anterioară a Kremlinului, aflată în contradicție cu propunerea președintelui american Donald Trump, care a susținut public ideea înghețării liniilor frontului în pozițiile actuale.

Documentul, descris drept o comunicare diplomatică informală, nu reprezintă o ofertă oficială, ci un instrument menit să transmită poziția Rusiei înaintea unei posibile discuții bilaterale.

Această corespondență diplomatică are loc într-un moment în care planurile pentru un summit între Trump și Putin, propus inițial să aibă loc la Budapesta peste două săptămâni, par tot mai incerte. Deși inițiativa fusese salutată de premierul ungar Viktor Orban, administrația de la Washington a transmis că o asemenea întâlnire nu este în prezent programată.

Marți, un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters că, în acest moment, „nu există planuri pentru o întâlnire Trump–Putin în viitorul imediat”. Informația sugerează o posibilă amânare sau chiar anulare a discuțiilor care urmau să aibă loc în capitala ungară.

Solicitată să comenteze asupra documentului diplomatic, Casa Albă a făcut trimitere la declarațiile președintelui american. Donald Trump a afirmat marți după-amiază că nu a luat încă o decizie finală privind summitul, adăugând că nu dorește să aibă o „întâlnire inutilă”.

Totodată, el a reiterat că, în opinia sa, o încetare a focului de-a lungul actualelor linii de front rămâne posibilă, dacă ambele părți vor fi dispuse să coopereze.

În ciuda acestor precizări, mai multe surse diplomatice susțin că guvernul de la Budapesta nu a fost informat oficial despre vreo anulare. Potrivit acestora, echipele tehnice continuă pregătirile pentru o eventuală reuniune, în așteptarea unei decizii clare din partea Washingtonului și Moscovei.

Deși mesajele de la Washington indică o suspendare temporară a planurilor, autoritățile ungare tratează în continuare organizarea întâlnirii ca pe o opțiune viabilă.

Surse apropiate guvernului de la Budapesta au precizat că premierul Viktor Orban a avut deja convorbiri telefonice atât cu reprezentanți ai administrației americane, cât și cu diplomați ruși, în încercarea de a facilita un eventual dialog direct între cei doi lideri.

Publicația Blikk a relatat că pregătirile logistice au început deja, fiind luate în calcul mai multe locații din capitala ungară. Potrivit sursei, Budapesta își propune să joace rolul de mediator, mizând pe poziția sa de stat membru al Uniunii Europene care menține relații deschise cu ambele părți.

Chiar dacă Trump a anunțat în urmă cu câteva zile intenția de a se întâlni cu Vladimir Putin pentru a discuta încheierea războiului, semnalele contradictorii transmise de Washington și Moscova lasă în suspans realizarea acestui demers.

În paralel cu discuțiile americano-ruse, mai multe state europene lucrează împreună cu Ucraina la un plan de pace în 12 puncte, menit să ofere o alternativă la condițiile impuse de Moscova. Potrivit agenției Bloomberg, documentul european prevede menținerea actualelor linii de front, întoarcerea copiilor ucraineni deportați, schimburi de prizonieri și garanții de securitate pentru Kiev.

Planul include, de asemenea, măsuri de sprijin financiar pentru reconstrucția zonelor afectate și o cale accelerată de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Sursele citate menționează că propunerea europeană nu acceptă cererile lui Vladimir Putin privind cedarea de teritorii, considerând că o pace durabilă trebuie să se bazeze pe respectarea suveranității Ucrainei.

În acest context, Budapesta se află într-o poziție delicată, între inițiativa americană și cea europeană. În timp ce Washingtonul ezită să confirme summitul, Ungaria continuă pregătirile, sperând că întâlnirea ar putea avea loc chiar și într-un format redus, dacă va fi aprobată de ambele capitale.