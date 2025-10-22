Marți, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a transmis un mesaj ferm privind posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin să fie arestat în cazul în care avionul acestuia ar traversa spațiul aerian al Poloniei în drumul spre Budapesta.

Declarația oficialului polonez a fost făcută în contextul pregătirilor pentru summitul programat în capitala Ungariei, unde Putin urmează să se întâlnească cu fostul președinte american Donald Trump.

Potrivit relatărilor Mediafax, Polonia a subliniat că mandatul emis de Curtea Penală Internațională (CPI) este valabil pe teritoriul tuturor statelor membre ale instituției, iar guvernul de la Varșovia are obligația legală de a-l respecta.

„Nu pot garanta că o instanță poloneză independentă nu va ordona guvernului să escorteze un astfel de avion pentru a-l preda suspectului instanței de la Haga”, a declarat Radoslaw Sikorski, menționând independența sistemului judiciar polonez în astfel de decizii.

Declarația ministrului face parte dintr-un cadru juridic mai amplu, întrucât Polonia este atât stat membru al Uniunii Europene, cât și semnatar al Statutului de la Roma, care reglementează funcționarea CPI. Prin urmare, avertismentul oficial are o bază legală clară și ridică semne de întrebare privind eventualul itinerar aerian al delegației ruse.

Curtea Penală Internațională, cu sediul la Haga, a emis în 2023 un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, acuzându-l de crime de război și de deportarea ilegală a copiilor din teritoriile ocupate ale Ucrainei. Rusia, care nu recunoaște jurisdicția CPI, a respins aceste acuzații, catalogându-le drept nefondate.

În ciuda poziției Moscovei, statele semnatare ale Statutului de la Roma sunt obligate să pună în aplicare mandatele emise de instanță. Acest lucru înseamnă că, dacă avionul prezidențial rus ar survola spațiul aerian al Poloniei, autoritățile de la Varșovia ar avea temei legal pentru a acționa conform deciziei CPI.

„Cred că partea rusă este conștientă de acest lucru. Prin urmare, dacă acest summit va avea loc, sperăm că avionul va folosi o rută diferită”, a mai adăugat Sikorski, subliniind că Varșovia nu își dorește o confruntare diplomatică, dar nici nu poate ignora obligațiile internaționale.

Situația scoate în evidență tensiunile persistente dintre Rusia și statele europene membre ale CPI, dar și complexitatea logistică a deplasărilor oficiale ale liderului de la Kremlin în afara granițelor Federației Ruse.

Premierul ungar Viktor Orban, cunoscut pentru relațiile sale apropiate cu Moscova, a transmis că Ungaria va asigura accesul și protecția necesară pentru ca președintele Putin să poată participa la summit și să se întoarcă ulterior în Rusia. Budapesta este singura capitală din Uniunea Europeană care a menținut contacte frecvente cu Kremlinul de la începutul invaziei din Ucraina.

Totuși, o eventuală deplasare a liderului rus presupune survolarea spațiului aerian al unei țări membre a Uniunii Europene, deoarece Ucraina, aflată în război, nu poate fi traversată. Mandatul emis de CPI face ca această opțiune să fie complicată din punct de vedere legal, întrucât toate statele UE, cu excepția Ungariei aflate în proces de retragere, sunt obligate să respecte deciziile instanței internaționale.

Potrivit Business Recorder, statele membre ale CPI trebuie să îl rețină pe Putin dacă acesta intră pe teritoriul lor sau survolează spațiul lor aerian. În aceste condiții, ruta de zbor spre Budapesta devine un subiect delicat din perspectiva dreptului internațional.

Polonia, stat membru al NATO și unul dintre cei mai activi susținători ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse din 2022, a adoptat o politică externă fermă față de Kremlin. Varșovia a oferit sprijin militar, logistic și umanitar semnificativ Kievului, iar poziția sa a fost constant aliniată la deciziile partenerilor europeni și nord-atlantici.

Declarațiile recente privind posibila arestare a lui Putin trebuie privite în acest context mai larg, în care Polonia încearcă să mențină o linie consecventă în aplicarea dreptului internațional și a solidarității cu Ucraina.

Posibila participare a liderului rus la summitul din Ungaria, organizat la invitația lui Donald Trump, adaugă o dimensiune suplimentară tensiunilor regionale, punând în discuție echilibrul dintre diplomația bilaterală și obligațiile internaționale asumate de statele europene.