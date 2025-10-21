La Kremlin au crescut tensiunile după ce fostul ofițer rus de informații Andrei Bezrukov a lansat un avertisment neașteptat într-o emisiune TV. El a spus că vizita președintelui Rusiei la Budapesta, Ungaria, ar putea fi ținta unei tentative de asasinat, organizată de Serviciile Britanice.

Bezrukov a sugerat că o întâlnire între Putin și Trump ar fi mai sigură dacă ar fi mutată în Emiratele Arabe Unite, din cauza riscurilor de securitate din Ungaria. El a recomandat clar să nu meargă în Ungaria. Potrivit unor elite occidentale, dacă Putin ar dispărea, ar dispărea și „problema”. Ofițerul rus a afirmat că Marea Britanie ar fi gata să atace Rusia pentru a-și proteja interesele geopolitice, dar nu a oferit dovezi pentru aceste acuzații.

Jurnalistul Vladimir Soloviov, prezent în platoul de televiziune, a spus că Putin este atât de curajos încât ar putea merge fără probleme în Ungaria. Bezrukov a răspuns că curajul unui om nu este întotdeauna decisiv și că siguranța țării este mai importantă decât curajul personal al președintelui.

Până acum, Kremlinul nu a confirmat oficial vreo vizită a lui Putin în Ungaria.

România nu a primit, până acum, nicio cerere de survol legată de o posibilă vizită a lui Putin la Budapesta, a spus Oana Țoiu, ministrul de Externe. Ea a explicat că nu a fost transmisă nicio solicitare sau confirmare a zborului, dar a precizat că Putin trebuie să ceară permisiunea înainte să intre în spațiul aerian european.

Putin va trebui inevitabil să survoleze țări membre NATO. Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin după ce copii ucraineni au fost duși în Rusia din teritoriile ocupate de armata rusă. Totuși, Ungaria se află în proces de retragere din această instanță.

Speranțele lui Trump de a avea rapid un summit cu Putin ar putea fi amânate. Întâlnirea preliminară dintre consilierii lor, Marco Rubio și Serghei Lavrov, planificată pentru această săptămână, a fost amânată.

Trump spusese că după convorbirea telefonică cu Putin, consilierii lor de nivel înalt se vor întâlni săptămâna viitoare. El a menționat pe Truth Social că Rubio și alte persoane desemnate vor conduce întâlnirile inițiale din partea SUA. Totuși, întâlnirea dintre Rubio și Lavrov nu va mai avea loc momentan. Motivul exact nu este clar, dar se pare că cei doi au opinii diferite despre sfârșitul posibil al invaziei ruse în Ucraina.

Anna Kelly, adjunctul secretarului de presă al Casei Albe, a spus că Trump încearcă constant să găsească o soluție pașnică și diplomatică pentru a opri războiul și uciderile și că va face tot ce poate pentru pace.

Luni, Rubio și Lavrov au avut o convorbire telefonică despre pașii următori după discuția Trump-Putin privind posibilitatea încheierii conflictului. Rubio a subliniat importanța cooperării pentru a găsi o soluție durabilă. Kremlinul a descris discuția ca fiind „constructivă”, discutând măsuri concrete pentru a aplica înțelegerile dintre Trump și Putin.

O sursă a postului de televiziune CNN a spus însă că poziția Rusiei nu s-a schimbat suficient și că momentan nu este probabil ca Rubio să recomande continuarea summitului săptămâna viitoare. Totuși, Rubio și Lavrov ar putea discuta din nou în această săptămână.