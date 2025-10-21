Liderii europeni au contactat Washingtonul pentru a-și reafirma susținerea față de ideea unui armistițiu în Ucraina, pornind de la configurația actuală a frontului. Conform propunerii obținute de Bloomberg, Ucraina ar urma să primească garanții de securitate, fonduri pentru reconstrucție și un parcurs accelerat spre aderarea la Uniunea Europeană.

Raportul menționează că, odată ce Rusia acceptă încetarea focului, ambele părți se vor angaja să nu mai înainteze dincolo de liniile actuale. Următoarele etape ar include întoarcerea copiilor răpiți din Ucraina, un schimb masiv de prizonieri și începutul unor negocieri privind statutul teritoriilor ocupate.

Europa și Ucraina nu vor recunoaște însă aceste teritorii ca parte a Federației Ruse. Potrivit aceleiași surse, sancțiunile impuse Moscovei ar urma să fie ridicate treptat, iar fondurile blocate – aproximativ 300 de miliarde de euro – ar fi restituite doar dacă Rusia contribuie financiar la reconstrucția Ucrainei. În cazul unei noi agresiuni, sancțiunile ar fi reimpuse automat.

În timp ce planul european încearcă să oprească războiul fără recunoașterea pierderilor teritoriale ale Ucrainei, Moscova și-a reafirmat pretențiile maximale. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia nu va accepta o încetare a focului înainte de încheierea unui acord de pace favorabil Moscovei.

El a spus că poziția Rusiei nu s-a schimbat de la întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska, menționând că cerințele Kremlinului se încadrează „în limitele inițiale maximaliste”.

„Cred că oficialii americani au ajuns la concluzia că poziția Rusiei a rămas în mare parte neschimbată în timp și se încadrează în limitele cerințelor sale inițiale maximaliste”, a spus acesta.

Lavrov a precizat că Rusia își menține formula de negociere anunțată anterior și că aceasta a fost confirmată în discuția avută cu secretarul de stat american Marco Rubio.

„Rămânem complet angajați acestei formule și am confirmat-o ieri în discuția cu Marco Rubio”, a mai precizat oficialul rus.

Casa Albă a transmis că nu există, deocamdată, un plan concret pentru o nouă întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a venit după o discuție între Serghei Lavrov și Marco Rubio, considerată „productivă”, dar fără a justifica o întrevedere directă între cei doi lideri.

Oficiali americani au precizat că, deși un al doilea summit Trump–Putin fusese discutat inițial pentru Budapesta, întâlnirea ar putea fi amânată sau chiar anulată, din cauza diferențelor persistente între pozițiile celor două părți.

Un consilier de rang înalt de la Kremlin a confirmat că „neînțelegerile rămân prea mari” pentru o întrevedere în viitorul apropiat.

Șeful diplomației ruse a ridicat și problema transportului președintelui Putin la Budapesta, în contextul avertismentului transmis de Polonia privind aplicarea mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională, dacă avionul liderului rus ar survola spațiul său aerian.

În același timp, Kremlinul susține că pentru încheierea conflictului trebuie eliminate „cauzele profunde” ale războiului, acuzând apropierea Ucrainei de NATO și de Uniunea Europeană. Moscova insistă că stabilitatea regională ar necesita schimbarea actualului guvern ucrainean și garanții că țara nu va adera la alianța nord-atlantică.