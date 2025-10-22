Franța și Spania susțin interzicerea mașinilor cu motoare termice din 2035, în ciuda opoziției Germaniei

Franța și Spania nu sunt de acord cu Germania și au spus din nou că sprijină interzicerea vânzării de mașini noi cu motoare pe benzină sau motorină în Uniunea Europeană, începând din anul 2035. Această regulă a fost decisă acum câțiva ani de Bruxelles, dar Germania încearcă acum să o redeschidă la discuții.

Măsura face parte din Pactul Verde al Uniunii Europene și este una dintre cele mai importante. Totuși, tot mai mulți producători de mașini o critică și cer ca regulile să fie mai puțin stricte.

Deocamdată, Comisia Europeană spune că nu renunță la acest obiectiv, dar presiunile devin tot mai mari.

Legea actuală spune că această măsură și efectele ei vor fi analizate din nou în anul 2026. Comisia Europeană a promis că va începe să studieze subiectul la sfârșitul acestui an.

Producătorii de mașini speră ca, în urma acestei analize, regulile să devină mai flexibile sau chiar să fie eliminată interdicția de a vinde mașini cu motoare termice.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a stârnit controverse la începutul lunii octombrie, când a spus că va face tot ce poate pentru a elimina această interdicție din anul 2035 — lucru pe care Franța și Spania îl resping.

Într-o scrisoare făcută publică de publicația „Contexte”, Franța și Spania afirmă că revizuirea Comisiei Europene nu trebuie, sub nicio formă, să schimbe obiectivul „zero emisii” pentru anul 2035. Cele două state europene spun că termenul stabilit este esențial pentru industria auto și că acceptă doar anumite „flexibilități”, dar doar dacă acestea ajută industria europeană de automobile. Scrisoarea urma să fie discutată marți seara, la o întâlnire a miniștrilor Mediului din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Aceste discuții au loc într-un moment în care Comisia Europeană își schimbă abordarea, devenind mai favorabilă mediului de afaceri și revizuind multe dintre măsurile ecologice adoptate în mandatul anterior al Ursulei von der Leyen de președinte al Comisiei Europene.