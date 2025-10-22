În mai puțin de cinci ani, cei care dețin locuințe sau apartamente în întreaga Uniune Europeană vor fi nevoiți să se adapteze unor transformări importante. Viitoarele norme vor limita posibilitatea de a vinde locuințele care nu îndeplinesc anumite criterii obligatorii.

În consecință, unele clădiri mai vechi riscă să își diminueze valoarea pe piață dacă nu sunt supuse unor modernizări adecvate. Începând cu 2030, clădirile care consumă cantități mari de energie ar putea deveni imposibil de vândut.

Obiectivul Uniunii Europene este ca, până în 2050, toate clădirile de pe continent să atingă nivelul de emisii zero. Un punct central în acest proces îl vor reprezenta „casele verzi”, adică locuințele noi sau modernizate care ating performanțe energetice superioare.

Uniunea Europeană își propune ca, începând cu 2030, fiecare clădire nouă să fie neutră din punct de vedere al emisiilor, iar până în 2050 acest standard să fie atins de toate proprietățile de pe continent.

Directivei UE 2024/1275 îi conferă statelor membre termenul limită de 29 mai 2026 pentru a transpune regulile în legislația națională și a concepe strategii de renovare a clădirilor.

Printre noutățile majore se află Standardele Minime de Eficiență Energetică (MEPS), care stabilesc niveluri obligatorii de performanță pentru clădiri, cu accent pe cele non-rezidențiale. Astfel, toate construcțiile noi trebuie să atingă emisii zero și să utilizeze predominant energie regenerabilă începând din 2030, în timp ce clădirile publice vor respecta aceste cerințe încă din 2028. De asemenea, de la 1 ianuarie 2025, statele membre trebuie să elimine subvențiile pentru centralele pe bază de combustibili fosili. Directiva nu impune o clasă energetică fixă, ci le permite statelor să definească propriile standarde pentru creșterea eficienței energetice.

Directiva recentă nu blochează vânzarea sau închirierea clădirilor cu eficiență energetică redusă începând din 2030, însă stabilește că acestea vor trebui modernizate treptat. În caz contrar, își pot pierde valoarea de piață sau ar putea fi supuse unor restricții suplimentare pe termen lung.

În realitate, după 2030, clădirile încadrate în clasele F și G nu vor fi interzise la vânzare, însă interesul băncilor, al cumpărătorilor și al companiilor de asigurări pentru aceste proprietăți va scădea treptat.

Portalul italian Immobiliare.it atrage atenția că viitorul favorizează clădirile eficiente din punct de vedere energetic. Cele care nu se ridică la acest standard riscă să fie treptat eliminate de piață, ceea ce va conduce la scăderea prețurilor, dificultăți mai mari în obținerea creditelor și condiții mai puțin avantajoase pentru asigurări.

Printre soluțiile cele mai eficiente se numără: îmbunătățirea izolației pereților și acoperișurilor, precum și înlocuirea ferestrelor; modernizarea centralelor vechi cu pompe de căldură sau sisteme hibride; utilizarea energiei regenerabile prin panouri fotovoltaice; și introducerea ventilației mecanice cu recuperare de căldură, împreună cu sisteme care monitorizează consumul energetic.