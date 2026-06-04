Franța și Germania vor schimbarea procesului de aderare la UE. Statele candidate ar putea primi beneficii mai devreme
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Franța și Germania propun o nouă abordare pentru extinderea Uniunii Europene, care ar permite statelor candidate să beneficieze mai rapid de avantajele integrării europene, fără a aștepta finalizarea întregului proces de aderare.
Inițiativa va fi discutată în cadrul summitului Uniunea Europeană – Balcanii de Vest care are loc la Tivat, în Muntenegru, și înaintea summitului UE – Republica Moldova programat pentru 22 iunie.
Parisul și Berlinul cer un nou impuls pentru politica de extindere a Uniunii Europene
Potrivit unui document comun semnat de Franța și Germania, politica de extindere rămâne unul dintre cele mai importante instrumente ale Uniunii Europene, însă procesul actual are nevoie de o nouă dinamică, transmite Euronews.
Cele două state propun un sistem de „integrare graduală structurată”, prin care țările candidate să poată obține beneficii concrete pe măsură ce avansează în reforme și în negocierile de aderare.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat că documentul franco-german va reprezenta una dintre bazele discuțiilor din cadrul summitului de la Tivat.
Potrivit acestuia, propunerea urmărește simplificarea procesului de aderare și demonstrează existența unei voințe reale atât din partea statelor membre, cât și a țărilor candidate de a continua extinderea Uniunii Europene.
Statele candidate ar putea primi acces treptat la instituții și la piața unică europeană
Documentul propune reducerea unor etape birocratice și simplificarea metodologiei actuale de negociere.
Franța și Germania susțin că progresul statelor candidate ar trebui evaluat în principal în funcție de reformele implementate și de rezultatele obținute, nu doar prin raportare la proceduri administrative.
Una dintre ideile centrale este crearea unei strategii de preaderare bazate pe etape succesive, descrise drept „blocuri de construcție”, adaptate situației fiecărei țări candidate.
Aceste etape ar permite apropierea treptată de Uniunea Europeană și ar oferi stimulente suplimentare pentru continuarea reformelor.
În același timp, mecanismul ar fi reversibil. Dacă o țară candidat ar înregistra regres în privința reformelor sau a respectării valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, beneficiile obținute ar putea fi retrase.
Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest ar putea beneficia de noua abordare
Conform propunerii, Comisia Europeană ar urma să transforme conceptul într-un plan concret care să includă măsuri clare de integrare graduală.
Printre beneficiile analizate se numără accesul privilegiat la piața unică europeană, participarea la reuniuni comune cu reprezentanții Comisiei Europene și ai Parlamentului European, precum și prezența la reuniuni informale ale Consiliului Uniunii Europene, fără drept de vot.
Documentul menționează și posibilitatea participării depline la Spațiul Economic European după închiderea tuturor capitolelor de negociere, cu excepția celui referitor la relațiile externe.
Franța și Germania subliniază că noul model nu ar înlocui aderarea propriu-zisă la Uniunea Europeană, ci ar accelera apropierea statelor candidate de instituțiile europene și ar recompensa mai rapid progresele realizate.
Inițiativa vine într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să relanseze procesul de extindere către Balcanii de Vest și Republica Moldova, pe fondul interesului crescut pentru consolidarea stabilității și a cooperării în regiune.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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