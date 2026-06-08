UE autorizează reținerea petrolierelor suspecte în Mediterană. Navele care transportă petrol rusesc intră în vizorul operațiunilor navale europene

UE a decis extinderea atribuțiilor operațiunii navale IRINI din Marea Mediterană, permițând reținerea petrolierelor suspectate că transportă petrol rusesc cu încălcarea sancțiunilor internaționale. Anunțul a fost făcut luni de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre. Măsura vine în contextul intensificării presiunilor occidentale asupra așa-numitei „flote din umbră” folosite de Moscova pentru exporturile de țiței. Decizia marchează o nouă etapă în aplicarea sancțiunilor europene împotriva Rusiei.

În cadrul noilor măsuri adoptate de statele membre, UE a autorizat navele de război participante la Operațiunea IRINI să oprească și să rețină petroliere suspectate că transportă petrol rusesc prin Marea Mediterană, în pofida sancțiunilor internaționale.

Anunțul a fost făcut de Kaja Kallas la sosirea la reuniunea miniștrilor apărării ai Uniunii Europene, unde a explicat că regulile de angajament ale misiunii au fost modificate pentru a permite intervenții directe asupra navelor suspecte.

„Operațiunea noastră IRINI a modificat regulile de angajament și va începe acum să rețină nave. Ideea este de a utiliza cele mai bune practici din diferite țări din Europa”, a explicat ea.

Operațiunea IRINI a fost lansată de Uniunea Europeană în anul 2020, având inițial rolul de a monitoriza și inspecta nave comerciale pentru a împiedica transporturile ilegale de armament către Libia. Extinderea atribuțiilor sale reflectă preocupările crescânde ale Bruxelles-ului privind respectarea sancțiunilor impuse Rusiei.

Noile măsuri sunt legate de aplicarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană la începutul acestui an, care vizează suplimentar nave și servicii implicate în transportul petrolului rusesc.

În urma adoptării acestui pachet, mai multe petroliere asociate unor companii occidentale și-au redus activitatea pe piața transportului maritim de produse petroliere provenite din Rusia. Pachetul de sancțiuni a introdus și cadrul necesar pentru interzicerea furnizării de servicii maritime destinate transporturilor de produse petroliere rusești, măsură care urmează să fie coordonată cu statele din G7.

În practică, operațiunile sunt desfășurate de nave militare ale statelor membre, în special de Marina Franceză, cu sprijin informațional britanic. Intervențiile au loc în apele internaționale, iar echipe speciale transportate cu elicoptere pot prelua controlul asupra navelor considerate suspecte.

Autoritățile europene urmăresc în special petroliere aflate pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, Statelor Unite sau Marii Britanii. Acestea sunt acuzate că utilizează pavilioane false și structuri de proprietate greu de identificat pentru a continua exporturile de țiței rusesc.

Mai multe nave au fost deja interceptate în cadrul operațiunilor desfășurate de statele occidentale în ultimele luni.

Petrolierul MT Grinch, aflat sub sancțiuni internaționale, a fost interceptat în vestul Mării Mediterane, între Spania și Maroc. Nava a fost redirecționată de forțele navale franceze pentru verificări suplimentare.

Un alt caz este cel al petrolierului Deyna, suspectat că utiliza un pavilion fals în timp ce efectua o călătorie din portul rusesc Murmansk. Nava a fost reținută în condiții similare în Mediterană.

Pe 31 mai, forțele navale franceze și britanice au interceptat petrolierul Tagor în Oceanul Atlantic. Potrivit autorităților franceze, nava plecase din Murmansk sub pavilion camerunez fals și ar fi putut transporta petrol rusesc sau iranian, încălcând regimul internațional de sancțiuni.

Decizia de a permite rețineri directe pe mare vine după luni de presiuni exercitate de Ucraina și partenerii occidentali pentru limitarea activității rețelei de petroliere folosite de Rusia pentru a evita sancțiunile.

Oficialii europeni susțin că multe dintre navele care compun așa-numita „flotă din umbră” sunt vechi, insuficient întreținute și operează fără polițe de asigurare valabile, ceea ce ridică riscuri majore pentru siguranța maritimă și mediul înconjurător.

Îngrijorările au fost amplificate de incidente recente, inclusiv cazul petrolierului rusesc Arctic Metagaz, care a rămas în derivă în Mediterană după explozii la bord. Potrivit autorităților europene, astfel de situații au evidențiat posibilitatea producerii unor accidente ecologice grave în apropierea coastelor europene.

În paralel, mai multe state europene au trecut la măsuri concrete împotriva navelor suspectate de eludarea sancțiunilor. Nava de marfă Caffa rămâne sechestrată în portul suedez Trelleborg din martie, după o decizie judecătorească prin care aceasta trebuie predată autorităților ucrainene.

Kievul susține că vasul ar fi fost utilizat în 2025 pentru transportul de cereale provenite din Sevastopolul ocupat către portul sirian Tartus, în timp ce naviga sub pavilion fals.

Germania a confiscat petrolierul Eventin în martie 2025, după includerea acestuia pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene. O lună mai târziu, Estonia a reținut petrolierul Kiwala în apropierea coastelor Tallinnului. De asemenea, Finlanda a confiscat la sfârșitul anului 2024 petrolierul Eagle S, suspectat de implicare în deteriorarea unor cabluri submarine din Golful Finlandei.

Autoritățile ruse au condamnat ferm măsurile adoptate de statele occidentale și au calificat interceptările drept încălcări ale dreptului internațional.

Moscova susține că acțiunile desfășurate împotriva petrolierelor sale reprezintă „acte de piraterie” și contestă legalitatea conceptului de „flotă din umbră”, afirmând că acesta nu are fundament în legislația maritimă internațională.

Ca reacție, Rusia a început să asigure escortă militară pentru unele dintre navele comerciale și petrolierele sale care tranzitează apele europene. Potrivit informațiilor disponibile, aceste misiuni sunt realizate cu nave de război și submarine, în încercarea de a descuraja eventuale confiscări sau rețineri.

În martie, Ministerul rus de Externe a acuzat oficial statele membre ale Uniunii Europene de implicare în „piraterie” și a respins argumentele invocate de Bruxelles pentru justificarea acțiunilor împotriva transporturilor maritime asociate Rusiei.