Europa investește miliarde într-o cale navigabilă comparată cu Canalul Suez

Europa dezvoltă un nou proiect de infrastructură evaluat la 3,7 miliarde de lire sterline, care va conecta Franța, Belgia și Țările de Jos printr-o rută navigabilă destinată transportului de mărfuri. Canalul Sena-Nord Europa este considerat unul dintre cele mai importante proiecte fluviale ale continentului și ar putea îmbunătăți transportul comercial între cele trei țări.

Considerat unul dintre cele mai importante proiecte de transport fluvial dezvoltate în ultimele decenii, canalul reprezintă prima infrastructură de acest tip construită în Franța după mai bine de 50 de ani.

Noua rută navigabilă este comparată de unii specialiști cu Canalul Suez datorită rolului strategic pe care îl poate avea pentru circulația mărfurilor. Canalul egiptean, care leagă Marea Mediterană de Marea Roșie, este una dintre cele mai importante și aglomerate căi maritime din lume.

Canalul Sena-Nord Europa va constitui veriga principală a conexiunii fluviale Sena-Escaut și va traversa regiunea Hauts-de-France, contribuind la dezvoltarea transportului pe apă între mai multe centre economice din Europa de Vest.

Proiectul este conceput pentru a permite circulația barjelor de mari dimensiuni, crescând semnificativ capacitatea de transport. Potrivit planurilor, tonajul maxim va crește de la 650 de tone la 4.400 de tone, ceea ce va permite transferul unor volume mult mai mari de mărfuri pe cale navigabilă.

La finalizarea lucrărilor, estimată pentru anul 2030, canalul va avea o lungime de aproximativ 107 kilometri și va realiza conexiunea dintre râul Oise și Canalul Dunkirk-Escaut.

Noua infrastructură va oferi operatorilor de transport posibilitatea de a evita punctele de congestionare existente pe Canalul Nordului, contribuind la fluidizarea traficului fluvial și la reducerea timpilor de transport.

Autoritățile implicate în proiect susțin că noua rută va îmbunătăți eficiența logistică și va facilita deplasarea mărfurilor între principalele zone industriale și portuare din regiune.

Unul dintre obiectivele proiectului este diminuarea presiunii asupra rețelei rutiere franceze. Estimările arată că noul canal ar putea elimina anual aproximativ un milion de curse efectuate de vehicule grele de marfă.

Pentru integrarea noii căi navigabile în infrastructura existentă sunt prevăzute 62 de traversări rutiere și feroviare, precum și trei poduri construite peste canal.

Proiectul include și șapte ecluze, printre care se va afla și o ecluză de legătură cu Canalul Nordului, esențială pentru funcționarea întregului sistem de navigație.

Pe lângă lucrările dedicate transportului, dezvoltatorii au anunțat și măsuri de compensare și protecție a mediului, care presupun plantări și amenajări ecologice pe o suprafață de aproximativ 1.200 de hectare.

Deși proiectul este prezentat ca o investiție strategică pentru transportul european, acesta nu a fost lipsit de controverse. Mai multe organizații de mediu și-au exprimat rezervele față de impactul real al canalului asupra reducerii emisiilor de carbon. Printre criticii proiectului se numără și filiala franceză a mișcării Extinction Rebellion.

Reprezentanții acesteia au acuzat autoritățile și promotorii investiției că prioritizează dezvoltarea economică în detrimentul a ceea ce au numit „scopul ecologic”.

De asemenea, alți activiști preocupați de schimbările climatice au pus sub semnul întrebării estimările privind reducerea emisiilor de CO2, susținând că efectele pozitive anunțate de administratorii proiectului trebuie demonstrate în practică.

În pofida etapelor dificile traversate de-a lungul dezvoltării sale, Société du Canal Seine-Nord Europe susține că lucrările avansează conform planificării și că noua cale navigabilă ar putea deveni operațională în anul 2030.