Vacanțele pe apă care schimbă turismul: de ce tot mai mulți aleg croazierele fluviale

Croazierele fluviale se conturează tot mai clar ca un segment important al pieței turistice europene, trecând de la statutul de produs de nișă la o ofertă cu cerere în creștere constantă. Evoluția este susținută de interesul tot mai mare al turiștilor pentru vacanțe care combină mobilitatea cu confortul, fără necesitatea schimbării frecvente a unităților de cazare.

Datele din turism arată o dinamică ascendentă atât pe segmentele de croaziere oceanice, cât și pe cele fluviale. Tendința de creștere s-a consolidat în ultimii ani și este anticipată să continue și în 2026, pe fondul diversificării ofertelor și al interesului internațional tot mai pronunțat pentru acest tip de vacanță.

Potrivit Asociației Germane de Turism (DRV), croazierele au fost printre cele mai dinamice segmente ale pieței turistice germane în 2025. Turiștii germani au cheltuit aproximativ 6,7 miliarde de euro pe croaziere oceanice și fluviale, ceea ce reprezintă o creștere de 8% față de anul anterior.

Un studiu realizat de IG RiverCruise indică faptul că, în 2024, piața europeană a croazierelor fluviale a înregistrat 1,39 milioane de pasageri și venituri brute din bilete de 3,537 miliarde de euro. În total, au fost contabilizate aproape 10 milioane de înnoptări, pe baza unei flote de 358 de nave care operează pe râurile Europei.

DRV evidențiază rolul principal al Rinului și al afluenților săi, urmați de Dunăre, rețeaua de canale din Franța și Nil. În paralel, crește ponderea turiștilor din America de Nord, iar piețele din Australia și mai multe state asiatice înregistrează, de asemenea, evoluții pozitive.

Benjamin Krumpen, președintele comitetului de croaziere al DRV, a declarat pentru Euronews: „Croazierele fluviale continuă să înregistreze o dezvoltare foarte pozitivă și, împreună cu croazierele oceanice, rămân un important motor de creștere pentru industria turismului.”

Operatorii din industrie observă o diversificare a clientelei, inclusiv atragerea unor segmente mai tinere de turiști. Compania A-ROSA Flussschiff, specializată pe croaziere pe râurile europene, a transmis pentru Euronews că acest tip de vacanță este apreciat pentru ritmul relaxat, nivelul de confort și varietatea itinerariilor.

Această combinație de factori a contribuit la depășirea statutului de produs de nișă, croazierele fluviale fiind integrate tot mai frecvent în opțiunile standard de vacanță ale turiștilor europeni și internaționali.

În Germania, Rinul rămâne principala rută pentru croazierele fluviale, datorită conectivității sale între numeroase orașe și regiuni culturale. Traseul leagă destinații precum Amsterdam, Köln, Mainz, Speyer, Strasbourg și Basel, oferind o succesiune de centre istorice și peisaje variate.

Valea Rinului Mijlociu atrage un interes constant, fiind cunoscută pentru castelele medievale, podgoriile întinse și stânca Lorelei. Zona este inclusă în patrimoniul UNESCO și este considerată una dintre cele mai reprezentative regiuni pentru turismul fluvial european.

Afluenți precum Mosela, Main, Neckar, Saar și Dunărea completează rețeaua de rute, deschizând accesul către orașe mai mici, sate viticole și regiuni cu identitate culturală distinctă, mai puțin vizibile în turismul clasic.

În paralel cu creșterea cererii, mai multe regiuni își adaptează infrastructura pentru a răspunde fluxului de pasageri. Un exemplu este Weil am Rhein, unde autoritățile portuare intenționează extinderea capacităților de acostare și introducerea posibilității ca navele de pasageri să oprească în zonă.

Sunt planificate două noi dane, iar estimările indică posibilitatea acostării a până la 15 nave pe săptămână. Proiectul ar putea genera noi fluxuri turistice către Weil am Rhein, Pădurea Neagră și chiar Elveția, prin excursii organizate pentru pasageri.

Evoluția reflectă o tendință mai largă în care croazierele fluviale devin un factor relevant pentru dezvoltarea infrastructurii portuare și turistice, cu efecte asupra economiei locale, inclusiv în sectorul hotelier, al restaurantelor și al comerțului.

Creșterea rapidă a cererii scoate în evidență și limitările infrastructurii de pe căile navigabile interioare. DRV semnalează lipsa conexiunilor electrice de la țărm, capacitatea insuficientă de acostare, infrastructura portuară învechită și restricțiile generate de ecluze și alte structuri hidraulice.

Benjamin Krumpen a declarat pentru Euronews: „Dezvoltarea infrastructurii în multe locuri nu poate ține pasul cu creșterea sectorului și a cerințelor acestuia.”

Defecțiunile tehnice și lucrările de modernizare generează întârzieri frecvente, afectând planificarea operatorilor și experiența pasagerilor. În acest context, asociațiile din industrie atrag atenția asupra riscului ca investițiile insuficiente să reducă competitivitatea anumitor rute în favoarea altor regiuni europene.