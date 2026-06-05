O nouă viziune pentru transportul maritim: insulă plutitoare alimentată nuclear

China propune un concept de infrastructură maritimă neobișnuit, bazat pe o insulă plutitoare alimentată cu energie nucleară, gândită pentru a influența modul în care sunt gestionate fluxurile globale de transport naval. Proiectul este prezentat ca o soluție integrată pentru logistică portuară și operare energetică.

Potrivit scmp.com., instalația este concepută să funcționeze pe bază de reactoare cu sare topită, tehnologie care utilizează săruri lichefiate atât ca sursă de energie, cât și pentru răcire. Complexul ar urma să fie utilizat simultan ca terminal pentru containere și platformă de alimentare pentru nave, cu obiectivul declarat de a reduce emisiile de carbon la zero în operare.

Planul a fost prezentat de un constructor naval chinez, care descrie o structură de mari dimensiuni, amplasată pe apă, destinată să îndeplinească rolul unui nod logistic pentru transferul containerelor și al unei stații de încărcare pentru navele comerciale. Conceptul mizează pe integrarea mai multor funcții într-o singură platformă mobilă.

Sistemul energetic propus folosește reactoare avansate cu sare topită, capabile să stocheze cantități ridicate de energie termică. Acestea sunt proiectate să funcționeze fără necesitatea utilizării apei pentru răcire, un aspect considerat relevant pentru eficiența și autonomia instalației.

Jiangnan Shipyard, filială a China State Shipbuilding Corporation, a transmis că acest complex „va deveni un nou ecosistem pentru logistica containerelor maritime cu emisii zero” și că va oferi o „soluție inovatoare pentru transformarea neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon a industriei maritime globale”.

Inițiativa a fost prezentată marți, în cadrul Posidonia International Shipping Exhibition, un eveniment de referință pentru industria navală internațională. Conceptul descris de companie vizează un hub ecologic de transport maritim care reunește transportul naval, infrastructura portuară, producția de energie și operațiunile de transbordare.

Detaliile despre proiect au fost făcute publice și prin intermediul rețelelor de socializare, unde au fost prezentate direcțiile generale ale acestui model de infrastructură maritimă integrată.

Un alt proiect estimat la aproximativ 12 miliarde de lire sterline propune construirea unei structuri maritime de dimensiuni excepționale, concepută să găzduiască mii de locuințe la bordul unei nave care ar depăși, potrivit dezvoltatorilor, orice realizare navală de până acum.

Freedom Cruise Line International susține conceptul denumit Freedom Ship, gândit ca o comunitate plutitoare capabilă să transporte peste 80.000 de persoane, incluzând rezidenți și vizitatori, funcționând mai degrabă ca un oraș permanent decât ca o navă de croazieră clasică.

Potrivit companiei, structura ar urma să aibă o lățime de 243 de metri, o înălțime echivalentă cu 30 de etaje și o masă totală de peste două milioane de tone, ceea ce ar plasa-o, în estimările proiectului, drept cea mai mare navă construită vreodată.

Cu o lungime de peste o milă de la un capăt la altul, proiectul este comparat cu repere arhitecturale cunoscute: ar depăși de aproximativ 17 ori înălțimea Statuii Libertății dacă aceasta ar fi așezată orizontal și ar depăși de circa 17 ori și Turnul Elisabeta din Palatul Parlamentului, unde se află Big Ben. O deplasare pietonală de la prova la pupa, în ritm obișnuit, ar dura în jur de 20 de minute, conform estimărilor prezentate de dezvoltatori.

Proiectul prevede o capacitate de aproximativ 50.000 de rezidenți permanenți, restul spațiilor fiind destinate vizitatorilor, lucrătorilor și oaspeților cu ședere temporară. Unitățile rezidențiale și comerciale ar urma să fie disponibile pentru cumpărare sau închiriere, însă nu a fost publicată o listă de prețuri. Conform companiei, locuitorii ar trăi și lucra la bord în timp ce nava ar naviga continuu în jurul globului.

Planul include opriri în porturi importante pentru perioade de câte o săptămână sau mai mult, timp în care pasagerii ar putea debarca, iar transferul către uscat ar fi realizat prin feriboturi și aeronave. Din cauza dimensiunilor, proiectul nu ar permite acostarea în porturi convenționale, iar nava ar rămâne în larg.

Concepția urbană prevede integrarea completă a vieții cotidiene la bord, cu locuințe, spații de lucru, școli, spitale, magazine, parcuri și zone de recreere. Sunt menționate inclusiv facilități precum un spital cu activități de cercetare medicală, un sistem educațional complet, centre financiare, spa-uri, cazinouri și zone comerciale.

Dezvoltatorii includ și infrastructuri de mari dimensiuni, precum un stadion de 15.000 de locuri, un centru de convenții, săli de spectacole, muzee, heliporturi, un parc acvatic și un acvariu. Proiectul este asociat cu firma de arhitectură Schopfer Associates, condusă de E. Kevin Schopfer, desemnată pentru proiectarea generală a conceptului.

Planurile tehnice includ propulsie hibridă, sisteme de recuperare a energiei și soluții pentru gestionarea apei și a deșeurilor. Structura este gândită ca un sistem urban interconectat, cu rețele integrate pentru energie, comunicații și transport.

Circulația internă ar urma să fie organizată prin cartiere pietonale, transport public și trasee accesibile, completate de un sistem de tramvai și aproximativ 24 de kilometri de pasarele. Conceptul pune accent pe mobilitatea internă bazată pe accesibilitate, nu pe viteză, iar viața comunitară este descrisă ca fiind similară celei dintr-un oraș terestru.

Ideea Freedom Ship este asociată unor discuții mai vechi, dezvoltate încă din anii 1990, când inginerul american Norman Nixon a propus un concept de comunitate plutitoare pe mare. Freedom Cruise Line International a fost înființată în 2018 și este prezentată ca entitate responsabilă de dezvoltarea actuală a proiectului.

Compania descrie nava ca „un sistem la scară urbană, mai degrabă decât o singură navă”, cu infrastructuri concepute pentru reziliență și funcționare pe termen lung. Deși proiectul este detaliat conceptual, nu au fost anunțate un calendar final de construcție, un șantier naval confirmat sau o schemă completă de finanțare.