O nouă tensiune pentru spațiul Schengen. De ce cere Italia închiderea frontierei cu Spania

Guvernul italian a cerut suspendarea aplicării spațiului Schengen pentru Spania, după ce sute de migranți au traversat joi granița dintre Maroc și enclava spaniolă Ceuta. Solicitarea a fost formulată de ministrul italian de externe, Antonio Tajani, care a reacționat după sosirile masive de migranți în teritoriul nord-african administrat de Madrid.

Într-o postare publicată pe platforma X, Tajani a declarat că este „în favoarea” închiderii zonei de liberă circulație cu Spania, susținând că „imigrația neregulamentară și necontrolată reprezintă o amenințare la adresa securității naționale”.

Oficialul italian a criticat politica de migrație a guvernului spaniol, afirmând: „Imaginile provenite din Ceuta arată că decizia guvernului de la Madrid de a acorda cetățenia spaniolă la peste 500.000 de migranți ilegali. Este profund greșită și încurajează traficul de persoane”.

Declarația sa a fost legată de o măsură anterioară prin care autoritățile spaniole au acordat statut legal unor persoane fără documente. Ministrul de externe al Spaniei a anunțat că ambasadorul Italiei a fost convocat pentru explicații, calificând afirmațiile lui Tajani drept comentarii „nepotrivite”.

Premierul italian Giorgia Meloni a susținut poziția ministrului său de externe și a afirmat că Roma este pregătită să adopte „măsuri extraordinare” pentru protejarea frontierelor Italiei, inclusiv prin „suspendarea spațiului Schengen cu Spania”.

În același timp, autoritățile spaniole au anunțat desfășurarea armatei în Ceuta pentru consolidarea securității după valul de treceri ilegale. Mulți migranți au ajuns în enclavă înotând în apropierea gardului de frontieră care separă teritoriul spaniol de Maroc. Nouă persoane ar fi murit în încercarea de a ajunge la Ceuta.

Președintele regional al enclavei a cerut Madridului să declare stare de urgență națională și să preia gestionarea situației, argumentând că autoritățile locale nu mai pot face față numărului ridicat de sosiri.

Ministerul spaniol de Interne a exclus inițial această variantă, însă ulterior a decis trimiterea de militari pentru sprijinirea forțelor de ordine și întărirea securității. Premierul spaniol Pedro Sánchez este așteptat la Ceuta, în contextul creșterii presiunii politice din partea opoziției.

Comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a declarat că menține legătura cu autoritățile spaniole și a subliniat că protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene reprezintă „o parte crucială a eforturilor noastre de combatere a migrației ilegale”. Comisia Europeană a transmis că a oferit sprijin operațional prin intermediul Frontex.

Situația din Ceuta a readus în atenție criza migratorie din 2021, când aproximativ 10.000 de persoane au intrat în enclavă într-un interval de două zile. Marocul afirmă că lucrează împreună cu Spania și Uniunea Europeană pentru gestionarea sosirilor, însă autoritățile de la Rabat au fost acuzate anterior că ar fi folosit fluxurile migratorii ca instrument de presiune politică asupra Madridului.

Joi, sute de persoane au ajuns în Ceuta din Maroc folosind înotul sau dispozitive gonflabile pentru a ajunge pe plaja Tarajal, depășind capacitatea de intervenție a unor echipaje ale Gărzii Civile. În ultimele 12 luni, peste 60 de persoane ar fi murit în încercarea de a traversa frontiera.

Pedro Sánchez a declarat că guvernul spaniol este „pe deplin angajat să ofere un răspuns imediat la situația din Ceuta” și că va colabora cu autoritățile marocane pentru „a restabili normalitatea cât mai curând posibil”.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, urma să se deplaseze la Ceuta pentru întâlniri cu reprezentanții locali și pentru evaluarea situației. Spania și Maroc au anunțat că au convenit o procedură pentru accelerarea returnărilor, fără să ofere detalii despre calendar sau numărul persoanelor vizate.

Ministerul spaniol de Interne a precizat că rețelele de trafic de persoane ar putea profita de o hotărâre judecătorească recentă pentru a încuraja migranții fără acte să încerce traversarea frontierei. Marocul a atribuit, de asemenea, responsabilitatea traficanților, în timp ce forțele de securitate continuă operațiunile la frontieră.

Surse diplomatice marocane au transmis că numărul crescut de traversări ilegale nu reflectă o intenție a autorităților de la Rabat de a facilita sau susține migrația ilegală către Spania.

Pe de altă parte, surse din Garda Civilă spaniolă din Ceuta au pus sub semnul întrebării nivelul cooperării marocane, susținând că sprijinul oferit de Jandarmeria marocană a fost limitat și insuficient pentru reducerea presiunii asupra frontierei.

Autoritățile spaniole au menționat că mențin cooperarea cu Marocul ca element important pentru gestionarea situației de la graniță.