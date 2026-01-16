Mulți români au plecat din țară pentru un trai mai bun, în diferite părți ale lumii, dar cu precădere în Europa. Unii au ales să nu se mai întoarcă în România decât pentru vacanțe, fiind nevoiți să își schimbe actele românești cu cele din țara în care s-au mutat.

Unele dintre cele mai căutate țări printre românii care au ales să plece din țară sunt Italia, Spania și Marea Britanie.

Românii care locuiesc în Italia și doresc să obțină cartea de identitate italiană (carta d’identità) trebuie să îndeplinească anumite condiții legale, chiar dacă beneficiază de dreptul la liberă circulație în Uniunea Europeană. Cel mai important aspect ține de stabilirea unei rezidențe legale și efective pe teritoriul italian.

Primul pas îl reprezintă înscrierea în evidența populației locale (iscrizione anagrafica) la primăria din localitatea în care persoana locuiește. Această procedură presupune dovedirea unei șederi stabile, nu doar temporare, precum și existența unui motiv legitim pentru aflarea în Italia, cum ar fi munca, studiile, reunificarea familială sau pensionarea.

Pentru depunerea cererii sunt necesare documente de identitate românești valabile, respectiv cartea de identitate sau pașaportul, alături de codul fiscal italian (Codice Fiscale), care se obține de la Agenzia delle Entrate. De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte o dovadă a reședinței, precum un contract de închiriere înregistrat, un act de proprietate sau o declarație de găzduire.

În funcție de situație, autoritățile pot solicita și documente care să ateste scopul șederii, cum ar fi un contract de muncă, fluturași de salariu sau adeverință de la o instituție de învățământ. După verificarea actelor și confirmarea rezidenței, persoana poate depune cererea pentru eliberarea cărții de identitate italiene la oficiul Anagrafe din cadrul primăriei.

Eliberarea cărții de identitate italiene nu echivalează cu dobândirea cetățeniei. Românii pot depune cererea pentru cetățenia italiană doar după minimum patru ani de ședere legală și continuă pe teritoriul Italiei.

Românii care se stabilesc în Spania trebuie să știe că obținerea documentelor de identitate presupune mai multe etape distincte, în funcție de statutul lor juridic. Ca cetățeni ai Uniunii Europene, românii nu primesc automat un buletin spaniol, ci trebuie mai întâi să își înregistreze rezidența legală.

Primul document esențial este certificatul de înregistrare pentru cetățenii UE, cunoscut informal drept „NIE verde”. Acesta atestă dreptul de ședere în Spania și este obligatoriu pentru cei care intenționează să rămână în țară mai mult de trei luni. Pentru obținerea lui, solicitantul trebuie să demonstreze că are un motiv clar de ședere: un loc de muncă, activitate independentă, studii sau suficiente resurse financiare, alături de asigurare medicală.

Cererea se depune pe baza unui act de identitate românesc valabil, a formularului specific și a dovezii de plată a taxei administrative, la care se adaugă documente justificative privind situația economică. Înainte de acest pas, este obligatorie înregistrarea la primăria localității de domiciliu (empadronamiento), procedură care confirmă adresa de reședință și este necesară pentru accesul la servicii publice precum sănătatea sau educația.

Buletinul spaniol propriu-zis, cunoscut sub denumirea de DNI, nu este disponibil cetățenilor români decât după dobândirea cetățeniei spaniole. În mod obișnuit, acest lucru este posibil după zece ani de rezidență legală și neîntreruptă în Spania, deși legea prevede termene mai scurte în anumite situații, cum ar fi căsătoria cu un cetățean spaniol.

Pentru acordarea cetățeniei, autoritățile spaniole solicită promovarea examenelor de limbă spaniolă și de cunoștințe civice, precum și dovada unei conduite ireproșabile, prin prezentarea certificatelor de cazier judiciar din Spania și România. Abia după finalizarea acestui proces poate fi solicitat documentul de identitate spaniol.

În Regatul Unit nu există o carte de identitate națională de tip „buletin”, iar cetățenii străini, inclusiv românii, nu primesc un document fizic de identitate britanic. În 2026, dovada identității și a dreptului de ședere în Anglia se face fie prin pașaport, fie prin statutul de rezident în format digital, iar singurul act de identitate britanic propriu-zis rămâne pașaportul, disponibil exclusiv după obținerea cetățeniei.

Pentru românii care locuiesc sau s-au stabilit deja în Anglia, dreptul legal de ședere este confirmat prin EU Settlement Scheme. În funcție de durata rezidenței, persoanele pot avea statut de rezident temporar (pre-settled) sau statut permanent (settled), acesta din urmă echivalând cu dreptul de ședere pe termen nelimitat. Autoritățile britanice nu mai emit documente fizice, iar verificarea statutului se face online, printr-un cod generat pe platforma guvernamentală, utilizat la angajare, închirierea unei locuințe sau accesarea unor servicii.

Dobândirea unui document de identitate britanic este posibilă doar prin naturalizare. Pentru a deveni cetățean britanic, un român trebuie să fi locuit legal în Regatul Unit cel puțin cinci ani, sau trei ani în cazul căsătoriei cu un cetățean britanic, și să dețină statutul de rezident permanent de minimum un an înainte de depunerea cererii. Procedura presupune promovarea testului de cultură civică „Life in the UK”, dovedirea unui nivel minim de limbă engleză și îndeplinirea condițiilor de bună conduită. Taxa de naturalizare rămâne ridicată, depășind 1.700 de lire sterline.

Pentru românii care nu sunt rezidenți și intenționează doar să călătorească în Anglia, anul 2026 aduce o schimbare importantă. Începând cu 25 februarie, va fi obligatorie obținerea unei Autorizații Electronice de Călătorie (ETA), document digital necesar pentru intrarea în țară. Autorizația are o valabilitate de doi ani, permite mai multe vizite de scurtă durată și implică o taxă de 10 lire sterline.

În paralel, românii aflați în Regatul Unit pot continua să își reînnoiască actele de identitate românești. Cartea de identitate poate fi solicitată sau reînnoită prin consulatele României din Londra sau Edinburgh, iar în situațiile în care deplasarea în țară nu este posibilă, există opțiunea întocmirii unei procuri consulare pentru depunerea documentelor în România.

Astfel, în lipsa unui buletin britanic, românii din Anglia trebuie să se bazeze pe documentele românești, statutul digital de rezident și, în cazul vizitelor, pe noile reguli de intrare aplicabile din 2026.