Biserica Ortodoxă Română (BOR) plătește impozitele și taxele prevăzute de lege, fără a beneficia de privilegii nejustificate, precizează reprezentanții Patriarhiei. Oficialii subliniază că toate cultele recunoscute în România respectă legislația fiscală, inclusiv în ceea ce privește impozitul pe clădiri și terenuri utilizate în scopuri economice, contribuțiile salariale și alte obligații fiscale.

În cazul Catedralei Naționale, de exemplu, toate impozitele aferente muncitorilor și materialelor utilizate în construcție au fost achitate, contribuind la bugetul statului prin mecanismele fiscale obișnuite. Totodată, legea prevede scutirea de impozit pentru clădirile care funcționează ca lăcașuri de cult, o practică existentă în majoritatea țărilor democratice, menită să sprijine activitatea de utilitate publică a bisericii.

„Ca orice alt cult religios recunoscut în România, BOR plătește impozite conform legislației în vigoare, inclusiv impozitul pe clădiri și terenuri utilizate pentru activități economice, impozitul pe veniturile din salarii și alte taxe relevante”, au precizat oficialii din cadrul Patriarhiei Române.

Pe lângă respectarea obligațiilor fiscale, BOR este un actor major în domeniul filantropic. În 2024, Biserica a investit aproape 73 milioane de euro în programe sociale, sprijinind 867 de instituții și servicii sociale, de care au beneficiat direct peste 363.000 de persoane. Aceste cifre nu includ sprijinul local oferit prin parohii și mănăstiri, sub formă de hrană, îmbrăcăminte sau asistență pentru persoane vulnerabile, bătrâni, bolnavi sau cu dizabilități.

Prin intermediul Federației Filantropia, organizație nonprofit a Patriarhiei Române, se desfășoară proiecte pentru persoane fără adăpost, familii aflate în dificultate, centre maternal-familiale, cantine sociale, servicii de îngrijire paliativă și programe pentru nevoi sociale complexe.

Astfel, BOR îmbină respectarea obligațiilor fiscale cu un rol activ în sprijinirea comunității, contribuind semnificativ la bunăstarea socială a României. Oficialii Patriarhiei subliniază că orice majorare a taxelor sau impozitelor asupra activității bisericii ar afecta direct beneficiarii programelor sociale, evidențiind importanța echilibrului între responsabilitatea fiscală și misiunea filantropică a cultelor religioase.