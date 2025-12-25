Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis duminică, în predica rostită la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Patriarhală, cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, că cele mai valoroase daruri pe care credincioșii le pot oferi lui Hristos sunt credința dreaptă, faptele bune, rugăciunea stăruitoare și viața curată, dobândită prin pocăință, post și cultivarea virtuților.

Întâistătătorul BOR a explicat semnificația darurilor aduse Pruncului Iisus de către Cei Trei Magi – aurul, tămâia și smirna – subliniind că ordinea corectă a acestora este cea menționată în Evanghelie. Potrivit Patriarhului, aceste daruri simbolizează identitatea lui Hristos ca Împărat veșnic, Dumnezeu adevărat și Mare Arhiereu, Care va trece prin moarte, dar o va birui prin Înviere.

Patriarhul Daniel a arătat că smerenia lui Hristos, evidențiată în Evanghelii, este o lecție fundamentală pentru mântuirea oamenilor, întrucât mândria și autosuficiența au fost cauzele căderii protopărinților. El a explicat că Hristos Se smerește până la moarte pentru a vindeca omenirea de păcatul neascultării și pentru a descoperi că iubirea adevărată este iubirea milostivă și darnică.

„Aceasta este ordinea: aur, tămâie şi smirnă. În cântările noastre, pentru rimă, se spune ‘Aur, smirnă şi tămâie, Hristoase Mărire Ţie!’. Dar ordinea este diferită, adică cea corectă este cea din Evanghelie. Aur, tămâie şi smirnă, pentru că este împărat veşnic, este Dumnezeu şi mare preot sau arhiereu şi va trece prin moarte, dar va birui moartea prin Înviere, pentru că trupul său nu va intra în descompunere. Deci, aceste trei daruri sfinte arată, pe de o parte, identitatea Lui Hristos, cum spunea Sfântul Fericitul Augustin, zicând: ‘din pântecele mamei sale, Hristos conduce galaxiile Universului’. Adică, acest prunc mic este Dumnezeu, cel veşnic, Creatorul Cerului şi al Pământului, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Iar Hristos se smereşte până la moarte pentru a vindeca pe oameni de păcatul neascultării, de păcatul mândriei, al autosuficienţei şi a descoperi că iubirea adevărată este iubirea milostivă sau darnică, nu iubirea posesivă şi mândră sau orgolioasă. Deci, această naştere a Lui Hristos ne arată identitatea persoanei Lui, dar şi lucrarea Lui mântuitoare. Sigur, am învăţat de la magi să aducem darul Lui Hristos lucruri frumoase, de aceea bisericile noastre sunt împodobite cu pictură frumoasă, cu veşminte frumoase aduse lui Hristos, cu icoane frumoase, cu vase sfinte frumoase, ce este mai frumos oferim Lui Dumnezeu pentru că biserica este casa tuturor creştinilor, şi bogaţi, şi săraci, şi vârstnici, şi tineri, şi copii. E Casa Domnului, e casa tuturor credincioşilor. Şi de aceea se spune că Dumnezeu dăruieşte o binecuvântare deosebită celor ce iubesc frumuseţea şi sfinţenia Casei Sale. Aici vedem că ne învaţă aceşti magi să oferim daruri frumoase, scumpe, lui Hristos, în Biserica Sa”, a transmis Preafericitul Părinte Daniel.

Referindu-se la darurile pe care credincioșii sunt chemați să le aducă lui Hristos astăzi, Patriarhul a precizat că, dincolo de frumusețea materială oferită în biserici prin icoane, veșminte și obiecte de cult, mult mai importante sunt darurile sufletești.

Astfel, în loc de aur, credincioșii pot oferi credință dreaptă și fapte bune; în loc de tămâie, rugăciune fierbinte și statornică; iar în loc de smirnă, o viață curată, dobândită prin lepădarea patimilor și cultivarea iubirii smerite.

Patriarhul Daniel a subliniat că aceste daruri sunt la îndemâna tuturor creștinilor, indiferent de situația lor materială, și reprezintă cele mai de preț ofrande aduse lui Hristos. La final, ierarhul a adresat urări de sănătate și bucurie tuturor celor care poartă numele de Cristian, Cristina și derivatele acestora.