Pe meleagurile românești, Crăciunul se sărbătorește nu doar cu colinde și mese îmbelșugate, ci și cu ritualuri vechi menite să aducă sănătate și protecție gospodăriilor.

Unul dintre cele mai fascinante obiceiuri străbune este „apa norocului”. „Apa norocului” este o băutură rituală preparată în Ajunul Crăciunului în satele din Muntenia, Oltenia și Banat, menită să aducă protecție spirituală și alungarea energiilor negative din gospodărie.

Se fierb în apă plante aromatice cu puteri simbolice împotriva răului și pentru aducerea norocului – în mod tradițional acestea includ: mentă, levănțică (lavandă) și mușcată. Aceste plante au fost alese de străbunii noștri pentru aroma lor.

După ce infuzia s‑a răcit, aceasta este agitată, îmbunată cu agheasmă și apoi folosită pentru stropirea casei și a gospodăriei. Gospodina sau capul familiei stropește fiecare încăpere cu această apă, însoțind gestul cu rugăciuni sau urări pentru sănătate, protecție și prosperitate în anul următor.

În familiile care au trecut printr‑un an dificil, ritualul se poate repeta timp de șapt zile consecutive pentru a „curăța” în mod simbolic locuința de ghinion.

În dimineața de Crăciun, unii români se spală pe față cu apă rece, de preferat luată dintr‑un izvor sau râu. În apă se pune și o monedă de argint înainte de spălat deoarece argintul este considerat în tradiția populară un metal pur, protector și aducător de prosperitate.

Se spune că astfel vei fi „curat ca argintul”, ferit de boli și norocos tot anul.

În Ajunul Crăciunului, țăranul tradițional unge cu usturoi coarnele, șoldurile sau ugerul vitelor sau întreaga suprafață a grajdurilor.

Scopul este de a proteja animalele de „spirite rele” care pot aduce boli sau nenorociri.

În localitățile rurale de pe Valea Almăjului, o zonă din județul Caraș‑Severin (regiunea Banat), colindătorii care merg din casă în casă la colindat iau cu ei un băţ din lemn de alun — fie încrustat cu coajă, fie afumat la lumânare înainte de a porni în colindat. Bățul este lovit de podeaua casei gazdei în momentul în care colindătorii intră — uneori ritmic, în special în praguri sau încăperi.

Se crede că, prin lovitul băţului de lemn de alun de podea, se alungă spiritele rele și duhurile necurate din casă, protejând astfel gospodăria de influențe malefice în perioada de iarnă și în Noul An.

„Scormonitul în foc” este un obicei de Crăciun specific zonelor rurale din Oltenia, practicat în noaptea de Ajun în jurul focului din sobă sau vatră. Toți membrii familiei se adună în casă în jurul focului sau sobei. Fiecare ia pe rând o nuia / joardă și o introduce în foc, agitându‑o prin flăcări.

În timp ce fac acest gest, rostesc un text ritualic tradițional, similar cu:

„Bună dimineața lui Ajun, Că-i mai bună a lui Crăciun, Într‑un ceas bun, Oile lânoase, Vacile lăptoase, Caii încurători, Oameni sănătoși, Să se facă bucatele, porumbul, grâul.”

După rostirea formulei, nuiaua este lăsată în foc sau aruncată printre tăciuni.

Deși aceste tradiții străvechi sunt fascinante și aduc farmec sărbătorilor, nu încurajăm credința în superstiții și vă recomandăm să priviți aceste obiceiuri doar ca pe elemente folclorice.