Sfintele Sărbători de Paște reprezintă cel mai înalt moment al calendarului creștin, fiind considerată cea mai mărită și solemnă celebrare a anului. Această perioadă sfântă oferă omenirii speranța mântuirii și a vieții veșnice, amintind de sacrificiul suprem al lui Iisus Hristos.

În comunitățile românești, semnificația teologică se împletește armonios cu un set complex de ritualuri transmise din generație în generație, menite să pregătească atât sufletul, cât și gospodăria pentru miracolul Învierii.

Pregătirea spirituală începe cu Postul Mare, o perioadă de șapte săptămâni în care credincioșii își curăță sufletul și trupul înainte de Paște. Un punct de cotitură esențial este Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din acest moment, viața rurală își schimbă ritmul: munca grea la câmp încetează, iar atenția se îndreaptă exclusiv către curățarea casei și a curții.

Tot atunci, femeile pornesc ritualul pregătirii pascăi și al vopsirii ouălor, simboluri centrale ale bucuriei pascale.

Apogeul este atins în noaptea de sâmbătă spre duminică. La miezul nopții, sunetul clopotelor trezește suflarea satului. Credincioșii se spală cu apă proaspătă, îmbracă haine noi și pornesc spre biserică.

Aici, preotul poartă Sfânta Evanghelie și crucea, ieșind cu lumina aprinsă pentru a înconjura lăcașul de cult de trei ori. Atunci când răsună vestirea „Hristos a înviat!”, comunitatea răspunde într-un singur glas „Adevărat a înviat!”, semn că recunosc taina supremă a creștinătății.

După slujbă, fiecare credincios se întoarce acasă cu lumânarea aprinsă, însemnând peretele dinspre răsărit cu semnul crucii.

Oamenii pot începe să mănânce din bucatele tradiționale — pasca, ouăle roșii, carnea de miel, sarea și vinul — au fost binecuvântate la Liturghie. Consumul acestor alimente nu este doar un act de hrănire, ci unul de comuniune sacră.

În popor, sunt multe credințe și superstiții legate de noaptea de Înviere și de Sfânta zi de Paște.

Se crede că cei născuți în această zi sunt binecuvântați, având o viață luminată și noroc constant.

Dacă prima persoană care îți trece pragul este un bărbat, vei fi însoțit de noroc tot restul anului.

Pentru protecția locuinței, este bine să așezi o bucățică de fier sub pragul ușii de la intrare.

Cei care trec în neființă în duminica de Paște sunt considerați scutiți de Judecata Divină, sufletele lor mergând direct în Rai.

Există credința că în această zi cerurile se deschid, iar sufletele celor morți revin acasă pentru a-și proteja rudele.

La masa de Paște, este recomandat să mănânci prima dată un ou pentru sănătate, apoi pește și pasăre, pentru a fi sprinten și ușor tot anul.

Persoana cu care ciocnești ouăle vopsite este cea pe care o vei întâlni și în lumea de dincolo.

Dacă un ou roșu păstrat 40 de zile după sărbătoare nu se strică, acesta este un semn cert de noroc.

Dincolo de aspectul culinar, Paștele este despre reînnoire. Obiceiurile legate de îngrijirea personală și obiectele sfințite au un rol de alungare a răului și de atragere a energiilor pozitive în gospodărie.

Este esențial să porți o haină nouă la Înviere, aceasta având un rol purificator, asemenea apei.

În dimineața de duminică, privește prima dată într-o cofă cu apă neîncepută pentru a avea o vedere bună întregul an.

Spală-te pe față cu apă dintr-o cană nouă în care ai pus un ou roșu, unul alb, un ban de argint și iarbă verde, pentru prosperitate și sănătate.

Evită să dormi în ziua de Paște; altfel, vei fi somnoros tot anul, recolta îți va fi distrusă de dăunători și te va prinde ploaia la muncă.

Nu folosi sare când mănânci oul în această zi, ca să nu transpiri excesiv pe parcursul anului.

Lumânarea folosită la Înviere trebuie păstrată cu sfințenie și aprinsă în momente de supărare, boală sau calamități naturale.

Pasca și anafura sunt considerate de leac, bucăți din ele fiind păstrate în casă pe tot parcursul anului.

Cocoșul sfințit era adus pe vremuri la slujbă; cel căruia îi cânta primul pasărea avea noroc garantat, cocoșii fiind ulterior dăruiți săracilor.

Aceste tradiții, împreună cu rânduiala bisericească, formează un scut spiritual pentru credincioși. Sărbătoarea Paștelui rămâne, astfel, nu doar un eveniment istoric sau religios, ci o experiență vie care transformă comunitatea și reînnoiește speranța în triumful vieții asupra morții.