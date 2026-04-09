Joia Mare, cunoscută în tradiția ortodoxă și sub denumirile de Joia Patimilor, Joia Neagră sau Joimărița, marchează unul dintre cele mai dramatice momente din istoria creștinismului: începutul patimilor lui Iisus Hristos.

Această zi amintește de Cina cea de Taină, momentul în care Mântuitorul a instituit Sfânta Împărtășanie, dar și de trădarea lui Iuda și de începutul suferințelor care aveau să culmineze cu răstignirea.

În biserici are loc Denia celor 12 Evanghelii, o slujbă deosebit de importantă, în cadrul căreia sunt citite fragmente despre patimile lui Hristos. În multe zone, credincioșii aprind 12 lumânări, câte una pentru fiecare Evanghelie, pe care le păstrează ulterior în casă, considerându-le protectoare în fața relelor.

Tot în această zi, oamenii merg la biserică cu pâine, vin, lumânări și vase noi, pe care le lasă acolo pentru a fi sfințite până la Paște. De asemenea, Joia Mare este considerată un moment ideal pentru spovedanie, astfel încât credincioșii să intre curați sufletește în Sărbătoarea Învierii.

În tradiția populară, Joia Mare este asociată și cu trădarea lui Iuda, motiv pentru care există numeroase credințe legate de comportamentul oamenilor în această zi.

Se spune că nu este bine să te săruți cu persoane pe care nu le-ai mai văzut de mult timp, deoarece acest gest ar putea simboliza trădarea. De asemenea, este o zi în care se evită conflictele, certurile sau gândurile negative.

În multe zone din țară, din Joia Mare și până la Înviere nu se mai trag clopotele bisericilor, acestea fiind înlocuite de sunetul toacei, simbol al unei perioade de doliu și reflecție.

Totodată, Joia Mare este considerată o zi dedicată și celor trecuți în neființă. Tradiția spune că în noaptea dinaintea acestei zile, mormintele se deschid, iar sufletele celor adormiți se întorc acasă, unde rămân până înainte de Rusalii. Din acest motiv, oamenii aprind lumânări și fac pomeni pentru cei dragi plecați.

Tradițiile din Joia Mare diferă de la o regiune la alta, dar toate au în comun ideea de purificare, protecție și speranță.

Sudul României

În sud, fetele obișnuiesc să lege 12 noduri pe o ață, fiecare nod reprezentând o dorință. Ața este pusă sub pernă, cu speranța că își vor visa ursitul. Tot aici, femeile mai în vârstă spală picioarele copiilor, într-un gest simbolic de curățare și protecție.

Vestul țării

În vest, familiile duc la biserică pâine, vin și lumânări, care sunt binecuvântate și folosite apoi la masa de Paște. Acest obicei este considerat un semn de respect și recunoștință.

Oltenia

În Oltenia, oamenii aprind focuri în gospodării sau în cimitire, folosind crengi și nuiele. Aceste focuri simbolizează locul în care a fost dus Iisus după prindere, dar și căldura oferită sufletelor celor plecați.

Se obișnuiește, de asemenea, să se dea de pomană apă sau să se toarne apă pe morminte, ca semn de respect. Există și credința că nu este bine să se spele rufe în această zi, deoarece apa murdară ar ajunge simbolic la cei morți, în locul pomenii.

Joia Mare este recunoscută în mod special ca ziua în care se vopsesc ouăle pentru Paște. Tradiția spune că ouăle înroșite în această zi nu se strică tot anul și au puteri protectoare.

Roșul simbolizează sângele lui Hristos și jertfa Sa, însă în prezent sunt folosite și alte culori – galben, verde, albastru – care reprezintă renașterea naturii și bucuria primăverii.

În trecut, ouăle erau vopsite cu ingrediente naturale, precum coji de ceapă, frunze sau plante. În multe zone, gospodinele decorează ouăle cu motive tradiționale, folosind frunze sau tehnici vechi, transformându-le în adevărate opere de artă.

Pe lângă tradițiile respectate, există și o serie de interdicții transmise din bătrâni:

nu se spală rufe

nu se fac treburi grele în gospodărie

nu se ceartă oamenii

nu se dau obiecte din casă

nu se doarme în timpul zilei (în unele zone se spune că vei fi leneș tot anul)

Aceste reguli sunt văzute ca forme de respect față de semnificația profundă a zilei.

