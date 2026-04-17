Izvorul Tămăduirii este sărbătorit anual în vinerea din Săptămâna Luminată, la cinci zile după Paște, fiind dedicat Maicii Domnului, despre care tradiția creștină spune că a dăruit lumii izvoare cu puteri vindecătoare.

Originea sărbătorii este legată de o minune petrecută în apropierea Constantinopolului. Potrivit legendei, Leon, viitor împărat bizantin, a fost îndrumat de Fecioara Maria către un izvor ascuns, a cărui apă ar fi redat vederea unui orb. După urcarea pe tron, acesta a construit o biserică pe acel loc, iar izvorul a devenit cunoscut ca făcător de minuni.

În această zi, în bisericile ortodoxe se oficiază slujba de sfințire a apei, numită agheasmă mică, de regulă în aer liber, lângă o sursă de apă. Credincioșii consumă agheasma pe nemâncate și o păstrează în locuințe pentru momente dificile, fiind considerată aducătoare de vindecare, liniște și protecție spirituală.

În unele regiuni, preoții merg cu agheasma din casă în casă, binecuvântând gospodăriile, animalele și recoltele, într-un obicei păstrat din vechime.

Izvorul Tămăduirii este însoțit de numeroase tradiții religioase și obiceiuri populare respectate de credincioși. Printre acestea se numără participarea la slujbă și rugăciunile pentru sănătate, considerate esențiale în această zi.

De asemenea, credincioșii obișnuiesc să stropească locuințele și gospodăriile cu apă sfințită, să viziteze izvoarele considerate tămăduitoare și să ofere ajutor persoanelor aflate în suferință, prin fapte de milostenie.

Pentru mulți, această sărbătoare are o puternică încărcătură spirituală, fiind percepută ca un moment în care rugăciunile sunt ascultate mai ușor.

Pe lângă obiceiurile religioase, de Izvorul Tămăduirii sunt respectate și o serie de interdicții transmise din generație în generație.

Astfel, în această zi nu se spală haine și nu se desfășoară activități casnice obișnuite, iar munca la câmp sau în gospodărie este evitată. De asemenea, agheasma nu se refuză și trebuie tratată cu respect, iar nevoile celor din jur nu sunt ignorate. Totodată, sunt evitate petrecerile și excesele de orice fel.

Aceste reguli evidențiază caracterul sacru al sărbătorii și importanța reculegerii spirituale în această zi.

Izvorul Tămăduirii este considerat un moment cu o încărcătură spirituală deosebită, în care credința capătă o semnificație aparte. Mulți credincioși spun că în această zi „cerul este mai aproape de oameni”, iar rugăciunile rostite cu sinceritate aduc liniște și alinare.

Apa sfințită în Vinerea Luminată este păstrată pe tot parcursul anului și folosită în momentele dificile, fiind privită ca un simbol al protecției, vindecării și speranței.

De Izvorul Tămăduirii, preoții sfințesc apa în cadrul slujbei de Aghiasmă Mică, oficiată după Sfânta Liturghie în biserici, dar și la fântâni sau izvoare, conform rânduielii speciale a sărbătorii. În unele zone din România, aceștia merg mai departe și stropesc casele credincioșilor cu apă sfințită.

În tradiția ortodoxă, Maica Domnului este considerată „Izvor al tămăduirilor”, iar sărbătoarea este asociată cu protecția și vindecarea. În vorbirea populară, aghiasma mai este numită și „aiazmă”, termen legat de ideea de alungare a răului și a influențelor negative.

Prin acest ritual, transmis din generație în generație, credincioșii văd apa sfințită ca un mijloc de binecuvântare, curățare spirituală și protecție a gospodăriilor.