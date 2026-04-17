Sfârșitul săptămânii de lucru se așterne peste tine cu o liniște binecuvântată. Viața ta amoroasă pare să curgă, în sfârșit, pe făgașul cel bun, dar nu te pripi. Dacă simți că ai nevoie de mai mult timp de gândire înainte de a pecetlui o decizie, îngăduiește-ți acest răgaz. Totuși, fii cu băgare de seamă să nu lași să treacă pe lângă tine oportunități rare, care s-ar putea arăta din nou abia peste ani. Ziua poate fi deosebit de prielnică pentru călătorii scurte și pentru a sta la taina cu prietenii. Spală-ți fața cu apa sfințită de astăzi, Izvorul Tămăduirii, la răsărit; se spune că acest gest îți va păstra ochii limpezi și mintea trează tot anul.

Conjunctura astrală s-ar părea că te mână astăzi să-ți cercetezi cu multă logică și simț critic câștigurile materiale, analizând totul ca un gospodar iscusit. Poate fi o zi strașnică pentru a prezenta problemele unui profesionist sau pentru a cădea la pace cu colegii de la muncă, deci afirmă-ți argumentele fără teamă, căci pot ajunge la urechile cui trebuie. Nu uita de datina de a uda colțurile grădinii cu apă sfințită, de Izvorul Tămăduirii, chemând astfel belșugul și rodul bogat.

Ideile tale par să fie mai clare ca niciodată astăzi, permițându-ți să navighezi cu ușurință prin cele mai variate sfere ale vieții și să legi parteneriate rodnice. Căutând un izvor nou în această zi sfântă, poți găsi metaforic și calea spre profituri care se acumulează rapid, ajutându-te să faci față unei cheltuieli mari ce se arată la orizont în familie. Tradiția spune că drumul spre o apă necunoscută de Izvorul Tămăduirii îți va deschide căi noi în afaceri, exact așa cum mintea ta deschide astăzi porți ferecate.

Nu ai de ce să te temi în această zi, căci atmosfera pare a fi plină de vitalitate și bucurie de viață, atâta timp cât îți strunești orgoliul. În timp ce legi relații bune cu superiorii și întâlnești oameni noi, stropește pragul casei cu agheasmă în formă de cruce, așa cum e obiceiul de Izvorul Tămăduirii, pentru a-ți păzi bătătura de invidie și pentru a menține forma de zile mari în care te afli. Călătoriile îți pot aduce noroc, iar apa sfințită îți va întări protecția spirituală.

Luna îți poate ascute intelectul și te poate face dornic de discuții constructive, părerea ta fiind luată în seamă de toți cei din jur. Te poți abandona astăzi tendințelor hedoniste către frumusețe, dar nu uita să aprinzi o lumânare lângă un vas cu apă curată; tradiția de Izvorul Tămăduirii spune că reflexia flăcării arde mândria deșartă, lăsându-te să strălucești curat în societate. Poți fi plăcut și remarcat, iar armonia de astăzi poate fi balsamul de care aveai nevoie.

Planeta Venus s-ar părea că promovează, astăzi, o bună înțelegere în cele ale inimii, oferindu-ți ocazia să găsești echilibrul alături de partener prin discuții deschise. Relația ta poate lua o turnură neașteptată și pozitivă pentru că ai învățat din greșelile trecutului. De Izvorul Tămăduirii, curăță simbolic un obiect vechi din casă cu apă neîncepută; se crede că astfel se șterg eșecurile vechi, lăsând loc proiectelor noi și benefice pe care vrei să le întreprinzi.

Pari să ai energie de rezervă astăzi, pe care o poți folosi atât pentru sarcinile de zi cu zi, cât și pentru a te veseli cu prietenii în jurul unei cine calde. Realismul tău sănătos îi pote ajuta și pe ceilalți să se simtă utili, dar împletește această eficiență cu datina de a oferi o cană cu apă rece unui drumeț; se spune că apa dăruită astăzi, de Izvorul Tămăduirii, se întoarce sub formă de pace sufletească. Seara pare să fie ideală pentru a scăpa de presiune și a te reuni cu neamul.

Se pare că astăzi alegi să nu te mai iei atât de tare în serios, filtrându-ți aspirațiile prin sita rațiunii. Puterea ta stă acum în adâncimea gândului și în statornicia obiectivelor tale, dar caută și câteva clipe de tăcere lângă o apă curgătoare. Tradiția spune că liniștea apei de astăzi, Izvorul Tămăduirii, împletită cu concentrarea ta în rugăciune, îți poate limpezi cele mai adânci frământări și te poate ajuta să ajungi exact acolo unde îți dorești.

Ziua de vineri s-ar părea că te găsește într-o mișcare continuă, dornic să înveți și să călătorești, popularitatea ta fiind în creștere. În timp ce te ocupi de copii sau de studii culturale, mergi desculț prin iarbă dacă roua nu s-ar fi uscat încă; bătrânii spun că roua de Izvorul Tămăduirii vindecă slăbiciunea trupului. Chiar dacă în dragoste climatul pare instabil, mișcarea prin natură îți poate da claritatea necesară pentru a te face înțeles.

Ești un jucător iscusit care învață rapid regulile, dar ai mare grijă să-ți păzești teritoriul și să nu schimbi strategia la mijlocul drumului. Pentru a-ți calma nervozitatea și a gestiona ideile noi care îți umplu capul, spală pragul și tocul ușii cu apă sfințită. Tradiția spune că acest gest de Izvorul Tămăduirii fortifică „hotarele” casei și ale minții tale, permițându-ți să rămâi concentrat pe viața de zi cu zi.

Pari să stai cu inima strânsă și să ai o lipsă de încredere în puterea iubirii, dar adu-ți aminte că trebuie să te privești tu pe tine însuți cu mai multă simpatie pentru a fi iubit de altcineva. Munca ta grea poate da roade mai târziu, chiar dacă acum nu pare recunoscută. Nu uita de datina de a uda o plantă ofilită; se crede că viața dăruită unei rădăcini astăz, de Izvorul Tămăduirii îți poate revigora propria speranță și încredere în roadele viitoare.

Astrele îți șoptesc că poate ar fi bine să folosești logica și bunul simț pentru a-ți proteja hipersensibilitatea în fața conflictelor. În loc să încerci să demonstrezi altora ce meriți, spală-ți mâinile de Izvorul Tămăduirii la prima fântână care îți iese în cale; se crede că acest gest te curăță de ranchiună și îți dă spor în tot ce vei atinge conform inimii tale. Vederea retrospectivă este mult mai constructivă decât izbucnirile de furie, ajutându-te să rămâi în acord cu natura ta adevărată.